Expertos en turismo confían en el potencial de la producción sidrera de A Estrada

El Museo do Moble e da Madeira de A Estrada acogió ayer la segunda jornada del curso "Turismo basado en la cultura de la producción tradicional del vino, de la cerveza y de la sidra. Experiencias únicas en lugares similares", de la Universidad de Vigo. Dirigido por José Antonio Fraiz y Noelia Araújo, contó con la participación de una veintena de alumnos, si bien las charlas estuvieron abiertas al público. En ellas, los ponentes coincidieron en reconocer las potencialidades que ofrecen las explotaciones sidreras de la zona como reclamo turístico y las posibilidades de crear una ruta de la sidra a nivel local.



El primero en tomar la palabra fue el profesor titular de la Universidad de Oviedo y exdirector de turismo de Asturias, Francisco Javier de la Ballina. Estaba previsto que iniciase la jornada el consultor y miembro de la Asociación de Expertos Científico en Turismo y experto en enoturismo Julio Grande Ibarra, pero un problema con su vuelo impidió su presencia. De la Ballina hizo un repaso por la evolución del sector sidrero asturiano en lo que al aprovechamiento turístico se refiere. En este sentido, y por los contactos que el año pasado mantuvo con empresarios de la zona, entiende que A Estrada tiene potencial que mostrar. "No hay que pensar únicamente en la sidra, sino en todo lo que se elabora con la manzana y con la sidra. Desde el punto de vista del turismo gastronómico esto es muy importante, porque no solo mueve turistas, mueve excursionistas y estos dejan mucho dinero", comentó a FARO. Por la tarde, el responsable del Lagar de Ribela, Jesús Armenteros, habló sobre el mercado de la sidra ecológica y el profesor de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela,Valerià Paül Carril analizó el desarrollo del enoturismo desde el punto de vista paisajístico, trasladando sus experiencias en tres enclaves, uno de ellos, el Penedés, región productora del cava catalán, donde en muchos casos fueron los propios productores los que tomaron la iniciativa "por la conservación de los campos para que el paisaje de los viñedos no se dañase". También habló sobre dos lugares australianos: Swan Valley y Margaret River. Una mesa redonda para abordar el potencial turístico de la sidra en la que participaron Juan Ribadulla, en representación de los agentes de viajes de Galicia, el director del máster, José Antonio Fraiz, y el responsable de Lagar de Ribela, Jesús Armenteros, puso el broche final a la jornada.



El curso, iniciado el pasado lunes en Allariz, finalizará hoy con visitas guiadas. Los alumnos conocerán una finca en Callobre y visitarán el curro de Sabudedo. Finalmente, se desplazarán al Lagar de Ribela donde Armenteros les explicará el proceso de elaboración artesanal de la sidra la evolución de su producción.









Francisco Javier de la Ballina | Exdirector de Turismo de Asturias

"A Estrada puede convertirse en un referente de gastronomía"

Aprovechando su experiencia como exdirector de Turismo de la Comunidad Autónoma de Asturias, el profesor titular de la Universidad de Oviedo, Francisco Javier de la Ballina abordó la evolución de la manzana en Asturias como recurso turístico. "Ha pasado del mundo de la cultura agraria al de la turística", dijo. A nivel agrario, la denominación de origen fue "el instrumento más importante, que ha dado lugar a las famosas sidras asturianas: la de escanciar tradicional, la gaseada y la nueva, la de mesa". Explicó también que "a nivel turístico el gobierno ha puesto en marcha varios mecanismos", el primero, la creación de la Comarca Turística de la Sidra, integrada por cinco municipios "que producen el 80% de la sidra de Asturias y que se convirtieron en un ente con un gestor turístico propio y un motor de productos turísticos propios". El segundo mecanismo fue la marca de calidad Sidrería de Asturias. A su juicio, el modelo tendría cabida local. " A Estrada puede y debe utilizar la manzana y la sidra, cualificándola, distinguiendo la que es auténtica de la zona". La localidad "tiene una oportunidad de ser distinta, de aportar cosas diferentes, de convertirse en un referente de la gastronomía distinta y peculiar dentro de Galicia". Eso sí, cree que el sector "tiene que tratar de ganar cadena de valor, no depender de una gran fábrica, sino unirse en proyectos pequeños de aprovechamiento propio de la manzana".





Valerià Paül Carril | Profesor de la Facultad de Geografía e Historia

"No solo se producen vinos y sidras, sino también paisajes"

"Se hicieron muchas rutas del vino en Galicia que, en estos momentos, lo único que hacen es estructurar distintas bodegas, pero entre cada una de ellas, si vas en coche, cruzas lugares bastante feos, no cuidados. Estamos hablando de islas distintas que funcionan bien, pero nos falta la lectura del conjunto", señala Valerià Paül Carril, profesor de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. "La gente que está metida en este sector tiene que creer en esto y entender que no solo producen vinos y sidras, sino también paisajes", dice cuando se le pregunta por el primer paso que tendrían que dar los sidreros locales para convertirse en reclamo turístico. "De entrada, es reconocerse mutuamente, entender quién es quién. No creo que tenga que ser iniciativa de la administración, tiene que ser del sector", defiende. "Para mí es clave comprender que dentro del proceso del enoturismo no solo se desarrolla el alojamiento, las experiencias vinculadas estrictamente al vino, los talleres que puedan hacer o la excelencia del vino en sí. Todo esto se presume, es la base de todo destino enoturístico, pero lo que intento en este tipo de charlas es hablar de cómo el paisaje, el conjunto del entorno, puede ser incorporado a esa experiencia", un aspecto sobre el que considera que "queda mucho camino por recorrer".