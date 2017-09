El Consello Económico acuerda fijar festivos locales los días 26 y 27 de junio

El Consello Económico e Social de A Estrada, reunido en la noche del pasado lunes, acordó establecer como festivos locales para el próximo año el martes 26 y el miércoles 27 de junio, coincidiendo con las fiestas patronales de San Paio. Dicho acuerdo deberá ser aprobado en el pleno y comunicado a la Xunta de Galicia.

La Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) no comparte la decisión tomada, pues considera "un error" no designar como festivo el martes de Carnaval. "Desde el Concello no lo acaban de ver, no sé por qué motivo, cuando aquí son unas fechas en las que prácticamente cierra el 50% del personal. Además, potenciaríamos el Carnaval de Guimarei y el de otras aldeas", explicó ayer el presidente del colectivo, Alfredo González.

La ACOE pedirá a sus asociados que cierren el martes del San Paio y que el lunes y el miércoles abran solo por la mañana, aprovechando este último día "el tirón de la feria", apunta González. Ve "normal" que el martes sea festivo "porque es el día del patrón" y argumenta que "el lunes por la tarde no pinta nada el comercio abierto. Comercialmente hablando, las tardes de las fiestas son horrorosas", admite. El representante de los comerciantes locales considera que con esta decisión del Consello Económico e Social, "puede darse el caso de estar cuatro días cerrados", al coincidir un puente de domingo a miércoles.

Por otra parte, la ACOE trabaja ya en la organización del Venres Meigo, el último viernes de noviembre, coincidiendo con la celebración mundial del Black Friday. No obstante, se centra ahora en la preparación del fin de semana de la Subida á Estrada, el 7 y 8 de octubre, para lo que solicitará el cierre de algunas calles y la apertura del comercio la tarde del sábado día 7.

El colectivo piensa ya también en la campaña de Navidad, que este año podría contar con la instalación del parque de atracciones en la Praza da Feira.

Según señaló ayer González, el alcalde "dijo que lo iba a estudiar y que lo veía una opción muy factible", teniendo en cuenta la baja afluencia de puestos en las ferias que el año pasado se celebraron por esas fechas. La intención de la ACOE es que las atracciones funcionen durante unos quince días, desde las vacaciones escolares hasta el 7 de enero. González asegura que necesitarían únicamente media plaza, por lo que podría convivir la actividad del mercadillo con las atracciones como ya ocurre, dijo, por ejemplo, en el San Froilán de Lugo o en la feria de Padrón. Apunta que los responsables de las atracciones "se abren a la posibilidad de que convivan las dos cosas". Esta ubicación, más céntrica que la zona de A Baiuca que se eligió el año pasado. beneficiaría al comercio local.