'En Ruta coa Depo' trae el próximo fin de semana cuatro excursiones a la comarca dezana

En Ruta coa Depo organiza durante esta semana 24 nuevas salidas que contarán con la participación de más de 2.100 personas de 36 asociaciones. El programa de la Diputación de Pontevedra incluye cuatro excursiones a diferentes puntos de la comarca, así como la participación de cuatro colectivos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes en desplazamientos a otros lugares de la provincia.

Los viajes que tienen que ver con la zona se concentran el fin de semana. De este modo, el sábado 30 un grupo de 54 personas de la Asociación de Veciños A Unión de San Pedro de Matamá, en Vigo, visitará Silleda; el recorrido incluye paradas en el Castro de Toiriz, el monasterio de Carboeiro, la Fervenza do Toxa y algunos de los escenarios del rodaje de la serie El final del Camino. Los mismos lugares serán visitados el domingo, día 1, por 54 integrantes de la Asociación de Mulleres Rurais O Mouriño de Corón (Vilanova de Arousa).

Otros 54 miembros del colectivo vecinal O Castelo, de A Lama, se desplazarán el sábado hasta Lalín para conocer Castro Deza, el Museo Municipal Ramón María Aller, el Pazo de Liñares, el Museo Galego da Marioneta y la Casa do Patrón. Idéntico número de integrantes de la Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva Cabral (Vigo) acudirá el domingo a los Pendellos de Agolada y, ya en el municipio de Vila de Cruces, visitará el museo A Solaina de Piloño, el taller artesanal de Elena Ferro, la Fundación Neira Vilas y la iglesia de San Salvador de Camanzo.

A su vez, el sábado, 54 mujeres de Quireza (Cerdedo) harán una ruta por Salvaterra do Miño, el parque de A Canuda, el Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea de Arbo (Arabo) y conocerán las pesqueras del río Miño. Igualmente, la Asociación de Mulleres en Igualdade de Busto (Lalín) participará junto a otros dos colectivos en una expedición de 216 personas a las islas Cíes, con visita al conjunto histórico de Vigo y al barrio marinero de O Berbés. Este será el destino, al día siguiente, de un grupo de vecinos de Moneixas. También el domingo, 54 miembros de la Asociación de Veciños San Martiño de Prado (Lalín) conocerán Cambados, el Museo Etnográfico e do Viño, las ruinas de Santa Mariña Dozo, la bodega de Fefiñáns y el Museo Muiño de Mareas da Seca.