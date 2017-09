Misa, homenaje, talleres y fuegos para el día de hoy

El día grande de As Dores empezará con los pasacalles de Sons da Mina y la charanga Km 0. La Feira do Vento continuará con sus juegos tradicionales y el mercado, además de organizar un taller sobre customización de gorras. A las 12.00 horas se celebrará la misa en honor a Nosa Señora das Dores con la Coral Polifónica de Lalín. La eucaristía estará oficiada por el cardenal Rouco Varela y la vecina Jesusa Fernández Peña hará la ofrenda a la Virgen; también estará tocando en la procesión la Banda de la Escuela Naval de la Armada de Marín. Al finalizar habrá la actuación del mago Damián en la calle Joaquín Loriga, así como tocará la Banda de Lalín en la Praza da Vila. Por la tarde, a las 18.00 horas habrá actuación de Barafunda Animación en el Monumento de Loriga, y acto seguido actuaciones de Maisquedanza y Scene Ballet. A la misma hora, junto al Kilómetro Cero, habrá un homenaje al joven fallecido Francisco Varela. Sus compañeros de Ardores, junto con las charangas Os Verbeneros y Km 0, tocarán unas piezas después de un minuto de silencio. La comisión entregará un ramo de flores. Por la tarde, las bandas de música repetirán concierto, pero la Banda de Lalín pasará hasta el monumento de Loriga para actuar junto a la Banda da Tasca. Por la noche, cerrarán New York en la calle C y Cinema en la Praza da Igrexa. A las 00.00 horas habrá la tirada de fuegos artificales a cargo de Pirotecnia La Gallega en el Agro de Lalín de Arriba.