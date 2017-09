Crespo recalca que desde la oposición trabaja para dotar a Lalín de los servicios de HADO y hemodiálisis

El PP da una nueva vuelta de tuerca a la polémica desatada después de que la Xunta admitiese que, en lugar del Centro de Alta Resolución, vaya a construir en Lalín otra dotación que podría ser un centro integrado de servicios. El viernes, varios miembros del BNG colgaron una pancarta sobre el puente del polígono Lalín 2000 en la que se reclama el CAR. A ojos del principal partido de la oposición, se trata de una actitud "sectaria, irresponsable y temeraria", ya que antepone la estrategia de política de desgaste del PP a la colaboración institucional para que se materialice ese centro integrado de salud.

Los populares adelantan que no van a permitir que "el alcalde de las mentiras y su gobierno cómplice de perdedores" ataquen a su líder, José Crespo, que desde la oposición mantiene contactos con el gobierno autonómico para mejorar la atención sanitaria en Lalín. En este sentido, apuntan que el alcalde, Rafael Cuiña, "pasó más de un año sin preocuparse por la sanidad y solo retomó el tema cuando supo que desde el PP se estaba trabajando en seguir consiguiendo avances como la construcción de esta nueva infraestructura y en las más inmediatas dotaciones de hemodiálisis y hospitalización a domicilio (HADO). A raíz de esto, según asegura el PP, Cuiña "intentó a toda costa" mantener un encuentro con Pedro Puy, el portavoz del PPdeG en el Parlamento, ya que "anunció en prensa el día 7 una reunión que ni siquiera tenía pedida". Por todas estas situaciones, los populares le aconsejan a los partidos de gobierno "que dejen de ponerse detrás de pancartas, de acusaciones que saben que son mentira y que se pongan a trabajar de un modo real, pensando en el bien de los lalinenses". Respecto a Cuiña, cree "que aún no se enteró del lugar que ocupa y de sus obligaciones". Le recomiendan que no se enroque en un debate semántico y que negocie con la Xunta los servicios sanitarios que necesita su municipio.