Bailes, juegos y música animan las calles de Lalín

La música es la base fundamental para celebrar las fiestas. As Dores dio comienzo con un pregón que abordó esta temática y en la jornada de ayer, las calles se inundaron de buena música de la zona, tanto de charangas, como grupos de música tradicional y, por supuesto, al son de una de las bandas del municipio. Los juegos, torneos y talleres también son otro atractivo durante los cinco días de As Dores, asimismo, se celebraron varios por las calles de Lalín. El deporte y los bailes latinos también animaron la jornada, que finalizó con una gran verbena de la que disfrutaron vecinos y foráneos.

La música fue la protagonista en la primera jornada de las fiestas patronales, pero no cesará hasta finalizar el último día. Las buenas sensaciones que quedaron del viernes de As Dores, continuaron ayer con diversas actividades para todas las edades. Desde varios estilos de baile, así como de música, hasta exposiciones fotográfica o talleres para los más pequeños, son algunas de las funciones de las que pudieron disfrutar los vecinos y foráneos que están en Lalín con motivo de los festejos.

La jornada de ayer se abrió con el mercado y los juegos tradicionales de la Feira do Vento. Todos los puestos estarán distribuidos por las calles Joaquín Loriga y Colón y cuentan, además, con la exposición de fotografías Memorias da Xesta, organizada por la asociación vecinal de dicha parroquia. Los pequeños y mayores podrán disfrutar de las actividades que organiza esta agrupación. Para los mayores, volver a jugar con artilugios de madera es una forma de volver al pasado y para los pequeños conocer estos juguetes es una forma de descubrir formas de diversión nuevas.

Como en todas las fiestas, la música es la gran protagonista. Ya lo fue en el acto inaugural del viernes, ya que el pregón de la directora de la Banda de Lalín se centró en resaltar la buena música de la localidad y la cantidad de "fábricas culturales" que hay en Lalín. Así es que las charangas Os Verbeneros y Leña Verde, así como el grupo Sons da Mina estuvieron por la mañana animando las calles con sus músicas. Por otro lado, en el Círculo de Recreo Casino de Lalín se celebró la segunda edición del Torneo de As Dores del billar a tres bandas. Al mismo tiempo, en torno al mediodía, la Feira do Vento inauguró la exposición de personajes lalinenses que fueron emblemáticos en la comarca, así como tuvieron relación con la organización de la Feira do Vento o con otros eventos de Lalín. Esta exposición estará disponible para todos los curiosos en el callejón de O Naranxo.

Los talleres para los más pequeños son un atractivo que atrae a numerosos niños y niñas con ansias de aprender cosas nuevas. Por eso mismo, por la mañana ya se celebró el primero sobre la creación de juguetes. En la calle B, para todos los amantes del mundo del motor, la marca de coches BMW M3 hizo una concentración. Como ya dijo la pregonera, en la localidad hay cuatro bandas y todas destacan. En la jornada de ayer, la Lira de Prado dio un concierto matutino para dar paso a la comida en las casas.

Los campeonatos y juegos de bares son otro de los atractivos para muchos de los vecinos, por eso, durante la jornada de ayer fueron varios establecimientos los que acogieron los torneos de futbolín y dardos. Todos los que gozan de la fotografía, tanto pulsando el botón como posando, pudieron disfrutar de un taller de iniciación y safari fotográfico junto a la estatua de Loriga. Es una forma de introducirse en el mundo de las capturas y aprender lo básico para conseguir las mejores imágenes. En torno a la hora del té, Os Varacuncas, Os Verbeneros y Leña Verde volvieron animar las calles lalinenses.

El baile es otro de los elementos fundamentales para las fiestas, por eso mismo, la comisión de fiestas junto con la organización de la Feira do Vento organizó, en la tarde de ayer, dos actuaciones especiales. Por un lado, las profesionales de zumba estuvieron ofreciendo una masterclass arropadas por su alumnado, además de los que quisieron acercarse a aprender lo básico. Por otro lado, al finalizar, huno un maratón de bailes latinos. Al mismo tiempo, los deportes que también son un referente en la localidad se dejaron ver también en As Dores. El Lalín Arena acogió el partido de Embutidos Lalinense contra Magope Seis do Nadal.

La zona de las atracciones es una de las más concurridas, así como los puestos de ventas. La zona de O Regueiriño se llenó de familias para montarse en las variadas atracciones que se colocaron para hacer disfrutar a los más pequeños. Asimismo, siempre hay quien hace una compra de recuerdo de las fiestas. Por la noche, la verbena estuvo amenizada por las orquestas Fania Blanco Show y América SL, aunque muchos jóvenes volvieron a sentir la "movida lalinense". Fueron muchos los que se acercaron a conocer las nuevas las discotecas y pubs, o visitar las que volvieron abrir con motivo de estas fechas.

Ampliación del cartel

La comisión de fiestas de As Dores, con los nervios por que todo salga bien, continúa cerrando actividades. Desde hoy, el tren turístico se dejará ver por las calles para pasear, de forma gratuita, a los pequeños y mayores, así como a las agrupaciones durante los pasacalles. Por otro lado continúan fijando más actuaciones musicales. Hoy, a las 12.00 horas tocará Issiris en la calle Luís González Taboada y a las 13.30 Rómulo y remo en la calle Pintor Laxeiro. Mañana, también habrá actuaciones para la sesión vermú, el grupo Tacón Gitano estará en la calle Luís González Taboada a las 12.30 y, una hora después, Vito & Diego actuarán junto a La Molinera. Por último, el martes, también para la sesión vermú, estarán presentes: a las 12.00 Fran y Marina junto a La Molinera y Abrahan Cupeiro en la Praza das Pipas.