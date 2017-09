Móvete pide al gobierno local que exija el despliegue de fibra óptica en el rural

La portavoz de Movemento Veciñal Estradense (Móvete), Mar Blanco, defendió ayer "la importancia" de que el gobierno local de A Estrada "reclame a Telefónica" la dotación de fibra óptica "en todo el municipio, incluido el rural". Alude a la partida aprobada, dice, por la Comisión Europea, pensada para que, de cara al año 2020, los territorios de todos los estados miembros puedan disponer de este servicio de conexión a Internet. "Es importante que el Concello insista y que no se olvide del rural. Es algo a lo que tenemos derecho", señala la concejala.

Blanco señala la necesidad de "reducir la brecha digital" entre el rural y las zonas urbanas no solo para "garantizar los mismos servicios" y, consecuentemente, "frenar el descenso de población" en las parroquias, sino también porque la universalización de este servicio "ayuda a la cohesión social y territorial", de modo que el rural pueda "mantener cierta importancia en lo que a crecimiento e innovación" empresarial se refiere, permitiendo a las firmas contar con una conexión adecuada para desarrolla su trabajo. Se trata de un servicio fundamental "si queremos que el rural no pierda el tren económico", dice Blanco, que considera que este es el momento de exigirlo "ya que es un derecho y ahora hay dinero para hacerlo". Por ello, pide al Concello "que presione a Telefónica", al considerar, también, que "A Estrada Dixital no cumple el objetivo que marca la Unión Europea de conexión a alta velocidad en el rural y el urbano", apunta.

La edila argumenta que la dotación de Internet de alta velocidad contribuye a la generación de empleo y a "un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo". En este sentido, recalca que "es un factor crucial para que el rural incremente la competitividad y la innovación y una manera de prevenir la deslocalización de la actividad económica". Así, insiste en que el gobierno local "debe hacer presión para que Telefónica no se olive de nuestro rural" y ofrezca un servicio "asequible y competitivo en todo el territorio de A Estrada", concluye.