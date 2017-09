El equipo redactor del PXOM de Cruces comparecerá en el pleno del 2 de octubre

La corporación de Vila de Cruces, cuyos representantes acudieron ayer a las comisiones informativas, celebrará el pleno ordinario de septiembre el 2 de octubre. El gobierno propuso aplazarlo casi una semana para que acuda a la sesión el equipo redactor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La empresa Adiu dará explicaciones del documento y de los cambios que tiene que acometer para adaptarse a las pautas que marca el informe desfavorable de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que se remitió ya el pasado mes de abril pero que el ejecutivo ocultó a la oposición y a la prensa hasta este mismo mes, como desveló FARO.

El edil de Urbanismo y portavoz del PP, Manuel Souto, explica que no hay plazos para materializar las correcciones que indica la Xunta. Eso sí, el departamento irá validando cada una de estas modificaciones. Recordemos que el PXOM, tras 14 años de trabajo, omite más de 250 bienes patrimoniales, desde hórreos y pajares hasta puentes, molinos o paisajes de valor singular. Dado que para un municipio como el cruceño sería inasumible la incorporación de todos ellos -y la consecuente protección de cada núcleo rural existente y del 60% del núcleo urbano- se optó, en el encuentro del pasado día 13, por catalogar cada uno de estos bienes y dirimir cuál tiene interés patrimonial y cuál no. "Tenemos 203 núcleos, y en cada uno de ellos hay muy pocas casas que carezcan de hórreo", argumenta Souto quien explica que, de tener que incorporar todos estos bienes patrimoniales, sería necesaria una ayuda económica por parte de Patrimonio Cultural.

Protección de las minas

Ya que hay que dar un repaso exhaustivo al documento, no se descarta adaptar algunas cuestiones a la nueva Lei do Solo, en vigor desde marzo del año pasado. "Ahora es cuando podemos trabajar en cuestiones como la respuesta a las alegaciones, ya que no podíamos replicar hasta disponer de todos los informes sectoriales", apunta el concejal. El PXOM, que estuvo expuesto al público durante dos meses y hasta el 19 de mayo de 2015, recibió 55 alegatos. Entre ellas, figuran las del BNG y del PSOE que, entre otras cosas, reclamaban una mayor protección de las minas de Fontao. En este sentido, el informe de Patrimonio Cultural apunta que hay que delimitar la protección del poblado minero de Vilar hacia su zona norte. Su descripción resulta, además, insuficiente, al igual que la de las instalaciones mineras de A Brea, ya que se refiere solo a las construcciones del director y del ingeniero, sin tener en cuenta a otros inmuebles de diferentes épocas y estilos.