El cuatripartito exige el CAR y acusa a Crespo de "servil" con la Xunta y "desleal" con Lalín

Al cuatripartito no le sirve que el portavoz del PP, José Crespo, asegure que Lalín dispondrá de un complejo sanitario de primer orden, sea o no un Centro de Alta Resolución, en aras del convenio que firmó con la Consellería de Sanidade meses antes de abandonar la Alcaldía, en marzo de 2015. Para el ejecutivo de coalición, las declaraciones del líder popular solo demuestran que "está instalado en la mentira sistemática y en la indignidad política, por su incomprensible justificación a la negativa de la Xunta a incumplir los acuerdos para la construcción del CAR en el municipio". Es más, reprende a Crespo por su "sumisión y servilismo" que, al margen de poner en entredicho la importancia que le da a los convenios que él mismo suscribió, "también denota una tremenda deslealtad con el conjunto de Lalín".

El ejecutivo lalinense insiste en que la negativa de la Xunta a materializar el CAR -en su lugar propone un "centro de salud integrado", como el que construirá en Lugo- es un "durísimo golpe" a la línea de flotación de la sanidad pública en la cabecera comarcal. Por eso, exige a Crespo que se posicione "de manera inequívoca y contundente" a favor de esta dotación sanitaria que cubriría las necesidades de una comarca cada vez más envejecida y que, sin embargo, sufre "continuos agravios" por parte del ejecutivo gallego.

El cuatripartito no responde por qué no llegó a solicitar de forma oficial el encuentro que había anunciado con el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Pedro Puy, a semejanza de las reuniones que sí mantuvo con PSOE, Bloque y Marea. Pero recalca que, desde el mes de junio se elevaron cuatro peticiones de reunión con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, para conocer los avances del proyecto tras el último encuentro del año pasado. Las peticiones se formalizaron el 2,12 y 22 de junio, así como el 27 de julio, y ninguna de ellas obtuvo respuesta. Es precisamente desde junio cuando el BNG lidera en el Parlamento las iniciativas que forzaron a la Xunta a admitir que va a prescindir del CAR por quedarse obsoleto. También es cierto que este proyecto nació no en el seno del gobierno popular de la Xunta, sino en el del bipartito, en 2007.

El Concello lalinense, en vista de las gestiones que mencionó el Partido Popular en esta materia, prevé solicitar a través de los grupos con representación en el Parlamento un registro de visitas a la Consellería de Sanidade -si es posible- para saber cuándo y en calidad de qué las hizo Crespo. El cuatripartito confía en que estas reuniones "no fuesen un simple encuentro casual en la calle, como sucedió con la directora de la Axencia Galega de Turismo cuando Crespo afirmaba que se reunía con ella para hablar del albergue de A Laxe".

Por último, desde el gobierno se teme que el CAR vuelva a demorarse hasta las próximas elecciones locales "para intentar engañar a los ciudadanos". En cualquier caso, los terrenos en la zona de Alto de Vales, en torno a 16.000 metros cuadrados, están disponibles desde el año 2011 y se obtuvieron tras desembolsar casi 356.000 euros.