Vecinos de A Ponte subrayan que la alcaldesa debe reunirse con la asociación vecinal recién constituida

Vecinos de A Ponte (Forcarei) que el lunes presentaron un escrito en el Concello remarcaron ayer que la alcaldesa Belén Cachafeiro debe reunirse con la nueva asociación vecinal constituida para hablar de los supuestos vertidos de establos al saneamiento y no con la pedánea, de la que apuntan que es parte interesada, que no concurrió a la reunión a la que la convocaron y en la que no se ven representados.