El PP de Silleda denuncia "falta de atención" en el municipalizado servicio de aguas

El Partido Popular de Silleda denuncia que desde el Concello no se están cubriendo las vacaciones del personal administrativo del servicio municipal de aguas. La decisión tomada por el gobierno de municipalizar la prestación "no puede suponer una pérdida en la atención a los vecinos". Sin embargo, desde "hace más de diez días", los vecinos que se acercan a las dependencias municipales para realizar algún trámite, como altas o bajas, tienen que dar la vuelta y esperar a que se reincorpore el personal de sus vacaciones. "No es de recibo, no se puede remunicipalizar un servicio y desatender a los vecinos", advierten los populares.

La formación conservadora reclama al alcalde, Manuel Cuiña, y a su ejecutivo que adopten las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir la situación. "La atención a los vecinos es prioritaria -recuerda-, y una mala planificación no puede dejar a todos los silledenses durante quince días sin atención en un servicio básico como el de aguas".

Mala planificación

Desde el PP señalan que "no es una circunstancia aislada", sino que "desde hace meses los vecinos vienen sufriendo la mala planificación de la gestión llevada a cabo por el gobierno socialista, lo que hace que tengan que volver varias veces a las dependencias municipales a hacer sus gestiones". Además, apunta que a menudo los expedientes "se demoran de manera injustificada por culpa de la mala gestión del gobierno de Cuiña". "Parece que anda más preocupado por cosas que no le interesan a la gente que por darles a los silledenses la atención que merecen".