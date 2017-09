El PP replica que el futuro centro integrado será la mayor inversión sanitaria en 40 años

El cuatripartito de Lalín pedía anteayer explicaciones al PP local tras la decisión de la Xunta de no construir el Centro de Alta Resolución, sino un centro integrado de salud. Las reacciones de los populares no se han hecho esperar y adelantan que no van a permitir que un "gobierno desnortado y desgastado ponga en peligro la mayor inversión de Sanidade en Lalín en 40 años". El PP lalinense, con José Crespo al frente, incide en que el compromiso de la Xunta con la dotación sanitaria de la capital dezana es más que evidente. "Se llame como se llame, lo que se va a construir será una infraestructura que estará de acuerdo con el convenio firmado con el Concello de Lalín y que servirá para mejorar la atención sanitaria de todos los lalinenses y los vecinos de la comarca. Tendrá todos los servicios necesarios para una prestación de primer nivel", sostienen.

El PP no entiende por qué el gobierno de coalición se aferra al CAR cuando lo que ofrece ahora la Xunta es "un modelo sanitario y de atención más moderno y con un concepto más amplio". Para Crespo y su equipo, la postura en contra del cuatripartito solo se entiende porque "Cuiña parece que prefiere situarse detrás de la pancarta que negociar, algo que por otra parte lleva tiempo demostrando su mediocridad y su incapacidad". Los populares hacen memoria y se remontan a tan sólo un par de meses atrás, cuando saltó la polémica por el uso de la concejala Lara Rodríguez del vehículo de alta gama municipal para acudir a una prueba de la oposición. "Hace escasas fechas no les importaba jugar con el nombre del coche oficial y buscaban un eufemismo para que el conducía no fuese un chófer", sino un agente notificador. Ahora, en cambio, el cuatripartito insiste en disponer de un CAR que comenzó a gestarse hace 10 años en vez de abrirse a alternativas que quedarán definidas una vez que se conozca el Plan Funcional e de Espazos en el que trabaja Sanidade.

Ruido mediático

Anteayer, Cuiña anunciaba su intención de echar mano de presiones sociales para forzar la construcción del CAR, en vistas de que Sanidade ignoró de forma reiterada las peticiones de encuentros con su conselleiro, Jesús Vázquez Almuiña. El alcalde, en más de una ocasión, también lamentó que el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Pedro Puy (a quien conocía además de su etapa en la Facultad de Derecho) no respondiese a su solicitud de una reunión para lograr el apoyo del partido a la demanda de Lalín, a semejanza del que ya mostraron PSOE, Bloque o Marea.

El PP, sin embargo, tiene otra versión de los hechos: resulta que en los cónclaves previos a la proposición no de ley que acaba de debatirse en el Parlamento a través del BNG, Cuiña "solo se sentó a la mesa con representantes parlamentarios de sus compañeros de gobierno y obvió mantener un encuentro con los populares, cuando es el grupo mayoritario en la Cámara y el único que podía aprobar una iniciativa sobre el CAR o cualquier mejora sanitaria en Lalín". Es más, "en el grupo parlamentario popular siguen a la espera de recibir una petición formal del alcalde para reunirse con Pedro Puy". El partido añade que los continuos ataques, acusaciones y manipulaciones previas de Cuiña a cualquier reunión institucional por este tema "no hicieron más que poner trabas a una línea de diálogo que nunca le interesó al regidor".

Desde el PP de Lalín, sus concejales anuncian que seguirán trabajando como hicieron en los dos últimos años, manteniendo reuniones con técnicos y el conselleiro "para que Lalín tenga la infraestructura sanitaria que necesita, mientras el gobierno sigue más pendiente de hacer ruedas de presa y mociones que solo sirven para hacer ruido mediático y vender humo, cuando lo que intentan es rascar algunos votos".