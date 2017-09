El pleno cede por unanimidad la parcela para el centro de salud cuyo proyecto ultima la Xunta

Un acuerdo unánime de los tres grupos que en ese momento asistían al pleno de A Estrada -PP, PSOE y Móvete- aprobó anoche por unanimidad la cesión gratuita al Servizo Galego de Saúde (Sergas) de la parcela de A Baiuca segregada para la construcción del nuevo centro de salud local de acuerdo con el proyecto constructivo que, según desveló el alcalde José López, ultima el Sergas para aprobarlo definitivamente y publicarlo "no más allá de las próximas tres semanas". El Concello zanja así año y medio de compleja tramitación. Hoy enviará toda la documentación al Sergas. El objetivo es, remarcó el munícipe, que la licitación de la obra se produzca "antes de final de año".

La aprobación de la cesión del predio se producía tras la rectificación puntual -también unánime- del Inventario Municipal de Bens e Dereitos referida a las parcelas afectadas por el expediente de desafectación y posterior cesión gratuita al Sergas. PSOE y Móvete recordaban al ejecutivo la necesidad de actualizar el Inventario.

Las primeras discrepancias surgieron cuando se abordó la declaración de la obra de construcción del nuevo centro de salud como de especial interés o utilidad municipal para que sea susceptible de la bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El PSOE comparte el "fondo", no "la forma" y abogó por que se pida un informe de Intervención sobre si procede, algo que el alcalde vio innecesario.

Pronto subiría la temperatura política al debatir la solicitud de compatibilidad del coordinador de Emerxencias, Carlos Faílde, como personal laboral con una segunda actividad ajena al Concello. El PP lo aprobó en solitario tras un duro debate en el que se puso en marcha el ventilador con acusaciones mutuas que motivaron momentos de gran tensión.

La portavoz socialista Belén Louzao vio "rocambolesco" que,tras anunciar la excedencia que Faílde iniciará el 1 de octubre y afirmar que sus empresas podían contratar con el Concello, ahora en la concesión de la compatibilidad se diga que se le otorga con los condicionantes de que no se comprometa su imparcialidad, que al tener el control de Ricarsat y de Emersafe estas no pueden contratar con el Concello directamente ni mediante subcontratas y que tenga que mantener su horario. Para Louzao, el gobierno sabe que "incumple" . No entiende cómo se le permite trabajar 25 horas fuera del Concello si tenía la "dedicación absoluta 24 horas" que asegura el gobierno y ve acreditado que Ricarsat sigue contratando con el Concello, remarcando que así lo acredita la pegatina de un vehículo de la Policía Local.

También Móvete se opuso a darle la compatibilidad y consideró que las facturas que se le pagaron en 2014 a Ricarsat son "nulas de pleno derecho". Reiteró su petición de que se certifique que "son ilegales" a través del informe de Intervención que ya pidió en agosto y que no se solicitó. También exigió "depurar responsabilidades".

Pero el gobierno negó tajantemente esas acusaciones. Alberto Blanco y alcalde remarcaron el "servicio extraordinario" de Faílde, con su dedicación absoluta 24 horas al día los 365 días al año. "Si con informes favorables le deniegan sus derechos a un trabajador", argumentó, ya queda claro que le mueven "intereses políticos. Se ve la mascarada que intentan montar", opinó López. Y hablando de "incompatibilidad", atacó a la edil socialista Montse Maceira indicando que Maceira Filloy "facturaba la piedra" de obras del Plan E -como el empedrado de los jardines municipales- cuando ella formaba parte del gobierno bipartito PSOE-BNG. Aludió a una empresa que habría cambiado su objeto social para efectuar dicho empedrado. Y "nadie hizo uso oficial de esa información" indicó, atribuyendo esa información a "comentarios de calle" cuando Maceira quiso que constase en acta lo dicho por el alcalde añadiendo que tendría que demostrarlo.

También para Mar Blanco tuvo duras críticas López ironizando con que se le haya desinflado el "caso Faílde" tras magnificarlo, pasando de un supuesto caso de enriquecimiento ilícito y prevaricación a un ·problema de 3.700 euros en facturas" de reparación de un ordenador y la compra de dos móviles. Y le recordó a la edil de Móvete que cuando ella estaba en la ejecutiva del BNG el bipartito también contrataba con Faílde. "Igual de ético" le parece lo que hizo el actual equipo de gobierno.

Por su parte, el edil nacionalista Xosé Magariños -que llegó tarde al pleno por ir como docente a los encuentros de la Feira do Moble- criticó que se le de la compatibilidad sin que le afecte al salario, como le ocurriría a un funcionario, reduciéndole el complemento específico. No entiende qué sentido tiene ese debate si se va de excedencia el 1 de octubre y por qué no se quiso que se fuese antes de excedencia por la complicación que supone el verano en Emerxencias y, en cambio, se le diesen 5 días de vacaciones en agosto.