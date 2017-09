Muñoz volverá a la gerencia del Parque de Bomberos

El ya exgerente de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Juan José Muñoz, volverá a ocupar su cargo como gerente-jefe del Consorcio contra Incendios y Salvamento de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, un servicio que tiene su sede en Silleda. Para reincorporarse al puesto que abandonó en 2009 para ponerse al frente de la Axega, deberá remitir una comunicación por escrito tanto del cese de su cargo anterior como de su regreso al antiguo cargo. Como estos trámites están marcados por tiempos, el proceso no se podrá abordar en el pleno que celebra el consorcio este martes, día 26, a las 19.00 horas. El orden del día incluye la aprobación del acta anterior así como la de la cuenta anual del año pasado, que debe pasar la criba del pleno antes de que remate septiembre y que, según indica el presidente del Consorcio, Ramiro Varela, muestra un remanente positivo. Los integrantes del pleno también abordarán diversos escritos. En este sentido, desde la plantilla de los bomberos sus representantes indican que hay un par de cuestiones pendientes y que elevaron al Consorcio para su respuesta: por un lado, piden que se establezca un protocolo que marque el mínimo de efectivos en situaciones especiales como una alerta naranja o en eventos como la Feira do Cocido. Hasta ahora, es el jefe de la plantilla el que decide qué mínimos trabajan en estos casos. Por otra parte, piden conocer con mayor exactitud los apartados de los presupuestos, ya que se les remite a los que se publican en el BOP, donde no aparecen desglosados.