Hernán García Amelio: "La lista de 'Infinity Top Ten' tenía cerca de 300 oyentes online todas las semanas"

A principios de este mes, Hernán García, argentino de nacimiento pero afincado en Lalín hace más de 10 años, se despidió de su programa Infinity Top Ten, que recopilaba las listas de éxitos mundiales y se retransmitía desde Lalín en cuatro frecuencias, en Argentina, Estados Unidos y también aquí. Él mismo será el encargado de relatar y sonorizar la segunda edición de la Carrera Solidaria que se celebra esta tarde en la localidad que vive sus fiestas patronales.

-¿Dónde nace el proyecto?

-La radio online es de la Fundación Roleo de Buenos Aires, una asociación sin ánimo de lucro. Yo trabajé con ellos cuando era más joven y contactaron conmigo para crear un espacio donde publicitar sus actividades, para que yo lo gestionara desde Lalín. Ahí nació Infinity Top Ten en el que hacíamos un ranking de las mejores canciones de pop actuales a nivel mundial.

-Cuénteme sobre Infinity Top Ten .

-Teníamos como referencia listas de éxitos de Spotify, Shazam o Billboard, y hacíamos un promedio. Se producía íntegramente en Lalín, en un estudio un poco precario que montamos en mi casa, simulando un directo. Luego se compartía en la radio online argentina que sigo gestionando, Infinity, también en Sonical Radio, otra radio web que emite en Miami. Además se repetía todas las semanas en RadioFan FM, de Buenos Aires, lo ponían en dos horarios distintos y tenía un índice de audiencia muy bueno. Solíamos tener cerca de 300 oyentes de todo el mundo solo en internet, lo que resulta increíble.

-Pero el programa también se emitía en Radio Lalín...

-Sí, eso era incluso más atrevido. Lo hacíamos todos los jueves al mediodía, era la primera frecuencia donde se sacaba la lista de cara al fin de semana. Lo hacíamos en gallego, lo que fue todo un reto para mí, pero mi entorno me animó a hacerlo. Tuve muchísimos fallos que los oyentes me corrigieron, pero aprendí muchísimo y siempre con una sonrisa.

-¿Cómo es la experiencia de poder trabajar con su hijo?

-Impresionante. Nos complementamos muy bien y aprendimos mucho el uno del otro. Él es muy paciente y con solo 13 años ocuparse de la operación técnica del programa no es fácil, porque es un ránking muy, muy activo, pero es sorprendente lo bien que consiguió llevarlo.

-¿Y cómo surgió ser el speaker de la Carrera Solidaria de Lalín?.

-Ya lo he hecho en otras ocasiones en A Guarda y el Concello de Lalín me lo ofreció y a mí me pareció estupendo. Es una carrera organizada con poco tiempo, pero que ha tenido mucho éxito. Como parte de la directiva del Club de Atletismo Deza, es algo que me toca muy de cerca y aunque lo mío es la radio y no me gusta mucho poner la cara, creo que es una buena ocasión para hacerlo.

-¿Por qué tomó la decisión de dejarlo?

-Fue una decisión completamente personal, por falta de tiempo más que nada. Había pensado en terminarlo a final de año, pero la entrada al instituto de mi hijo Fede adelantó la decisión, ya que para él se hacía muy difícil seguir colaborando. Estoy muy satisfecho con el éxito alcanzado, pero es momento de atender otros proyectos