Val do Liñares se suma el 1 de octubre a "Móllate polos ríos"

Un año más, A Estrada se unirá al programa "Móllate nos ríos", una iniciativa de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) organizada por Proxecto Ríos que tendrá lugar el próximo día 1 de octubre. Esta será la décima limpieza simultánea que tendrá lugar en 46 municipios gallegos. En A Estrada la entidad local que está implicado con esa causa es la Asociación pola Defensa do Val do Liñares. Los interesados en participar o en obtener más información pueden hacerlo a través del correo electrónico pacobanhobre@adega.gal, en el teléfono 981 570 099 o bien en la página web www.proxectorios.org. También se puede poner en contacto directamente con la Asociación pola Defensa do Val do Liñares. Estas recogidas de basura en los ríos se organizan siempre mediante voluntarios.