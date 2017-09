El PSOE de Vila de Cruces acusa a Otero de ocultar información

Los socialistas de Vila de Cruces salen al paso de las declaraciones del alcalde, Jesús Otero, en las que asegura que el PSOE dispone del informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural contrario al PXOM. El partido asegura que se enteró a través de FARO de la existencia de este informe, que se remitió al Concello hace más de cuatro meses. Al PSOE no le sirve la excusa de que se ocultó el documento porque se estaban negociando correcciones importantes con dicha Dirección Xeral. La actitud del alcalde "evidencia el descaro y la clara ocultación de información" tanto a la oposición como a los vecinos. El PSOE solicitó una copia de dicho informe el 4 de septiembre, y no la recibió hasta el pasado día 15 y después de reiteradas peticiones. A esa fecha, los socialistas ya contaban con el documento de la Xunta, tras solicitarlo a Patrimonio a través de cauces legales y tardando solo dos días en recibirlo. Añaden que, e nuevo, el gobierno vuelve a ningunearlos al tener que enterarse por la prensa de que el pleno ordinario no se celebrará el lunes. Las comisiones serán mañana.