El estradense en GH, pendiente del voto del público

De momento no pudo ser pero el favor del público todavía puede hacer que surja la magia. El joven estradense aspirante a mago profesional que el domingo entró en la casa de Gran Hermano (GH) Revolution -revolucionando A Estrada en los primeros dos días de la semana- no logró uno de los primeros 18 pases directos a la casa de Guadalix. Pero todavía puede lograrlo. Para ello, necesita el voto del público.

Quien desee apostar por él puede hacerlo votando a través de internet, entrando en la http://www.telecinco.es/granhermano/interactividad/eliges-concursante-GH-Revolution_0_2438101046.html.

Si es uno de los dos aspirantes que obtienen un mayor número de votos, accederá a la casa de Gran Hermano y, aislado de su mundo, paradójicamente, se colará a diario en los hogares de millones de personas.

Es lo que quisieran los numerosos estradenses que en la noche del miércoles se engancharon al célebre programa de Telecinco para seguir las peripecias del estradense Manuel Carbón en la pequeña pantalla. Hubo que aguardar hasta la madrugada para saber qué ocurría. Los que aguantaron se quedaron con las ganas de que a Manuel le iluminase la luz que indicaba quiénes entraban.

Él y otros 81 concursantes -que, al igual que los ocupantes de la casa, fueron seleccionados entre 50.000 personas en numerosos castings realizados por el programa- quedaban a merced del público.

En A Estrada, muchos se lamentaban ayer de que Manuel no fuese seleccionado ya de entrada. Sobre todo teniendo en cuenta su condición de mago podría dar mucho juego dentro de la casa, apuntaban. Pero otros hacían notar que, viendo quienes habían entrado, estaba claro por qué a Manuel no le habían seleccionado. Se veía demasiado "normal". No obstante, no todo está perdido. Todavía tiene posibiliddes. Depende de los votos que coseche. Y muchos estradenses -especialmente los jóvenes- avanzaban ayer su intención de apoyarle. Si suman los suficientes votos y Manuel pasa la próxima temporada en la casa de Guadalix, a buen seguro que A Estrada se enganchará a esta edición de Gran Hermano.