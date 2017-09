A Estrada retoca el proyecto de su Centro do Maior para homologarlo en un mes

Los técnicos del Concello de A Estrada trabajan estos días en la subsanación de las deficiencias detectadas por la Consellería de Política Social en el proyecto ya modificado del Centro do Maior que la administración local le remitió en mayo. Así lo explicó el alcalde José López Campos, antes de detallar las cuestiones que la Xunta ha dicho que se deben modificar.

Así, le solicitó una memoria de la carpintería interior no anexada al documento. cconsideró convenitente que incorpore una barandilla entre el distribuidor y el comedor para que los usuarios del Centro do Maior puedan apoyarse y, así, ganar seguridad en sus movimientos. También le pidió a la administración local que justifique si en la sala de curas dispone de agua caliente y de agua fría. En cuarto lugar, dado que el Centro do Maior irá en la primera planta del edificio del Novo Mercado, en materia de seguridad en incendios le aconseja mejorar el refugio del sector hospitalario, ideado para que en él puedan refugiarse los usuarios en caso de incendio mientras que los efectivos de emergencia no evacúan el inmueble. Aunque ese espacio ya estaba contemplado, apuntó López, la Xunta no lo ve suficientemente justificado en relación con las personas con discapacidad o problemas de movilidad. Además, la Política Social también demanda un plano de la instalación eléctrica y otro plano de alzado.

El alcalde explicó que, tras hablar con el conselleiro, el Concello proyecta terminar la justificación esta semana y enviar toda la documentación adicional que le demanda la Xunta para lograr la autorización previa de creación de un centro de día para, acto seguido, ejecutar las obras pendientes en la barandilla y en un baño adaptado (cifradas en unos 10.000 euros para los que ya existe consignación presupuestaria) y poder abrir esta nueva infraestructura de conciliación de atención a los mayores y de conciliación de vida familiar y laboral "de inmediato". Al menos, antes de final de año. Lograr la homologación autonómica es de vital importancia, remarcó López, porque será lo que permita que los usuarios usen en él las libranzas que les otorga la Xunta.

El centro tendrá capacidad para 20 plazas a jornada completa (de 8.00 de la mañana a última hora de la tarde) pero si los usuarios no lo usan todo el día sino medio podría llegar a atender hasta a 40 usuarios.

Será un centro municipal público cuya gestión el Concello proyecta coordinar con Agadea, entidad que ya atiende satisfactoriamente el centro de atención a enfermos de Alzhéimer. Estará a su lado y también servirá para acompañar a las familias cuando el deterioro cognitivo ha avanzado.