La Diputación organiza tres rutas por Deza para destacar las zonas turísticas

El programa de la Diputación de Pontevedra, En ruta coa Depo, mantiene la buena participación de 1.800 personas de 19 municipios. Desde ayer hasta el domingo, tendrán lugar un total de 31 excursiones que permitirán, a los asistentes, conocer zonas poco visitadas de la provincia. Entre las rutas programadas, están tres que recorren varios puntos de Deza, destacando zonas de los Concellos de Lalín, Vila de Cruces, Silleda y Agolada. Una de las visitas será de la Agrupación Cultural A Cividade y la Asociación de Viúvas Democráticas de Vigo, en jornadas diferentes. Ambas realizarán el recorrido de: Os Pendellos de Agolada, en A Solaina de Piloño de Vila de Cruces, así como en el taller de Elena Ferro, la Fundación Xosé Neira Vilas y la iglesia de Camanzo. Por otro lado, la Asociación de Mulleres Rurais de Fontecarmoa estarán por Castrodeza, el Museo Ramón María Aller, el Pazo Liñares y la Casa do Patrón, todo en Lalín. Por último, la Unión Democrática de Pensionistas de Redondela visitará el monasterio de Carboeiro, la Fervenza do Toxa y los escenarios de O final do Camiño.