María del Carmen Caramés gaña o Premio de Poesía Avelina Valladares

Membros do xurado durante a deliberación do gañador do premio Avelina Valladares. // Bernabé/ Cris M.V.

O xurado do XXI Premio de Poesía Avelina Valladares declarou como gañadora desta edición a María del Carmen Caramés Gorgal polo seu traballo As idades perdidas. Os xuíces do concurso que promove o Concello da Estrada e a Asociación de Condumidores e Amas de Casas Avelina Valladares estivo composto por Rosalía Morlán Vieites, Dolores Araújo Arias "Noni", Guadalupe Porto Gañete, David Otero Fernández e Clara Iglesias Cortizo, todos eles membros destacados do mundo da cultura.

O principal obxectivo do concurso é a difución da lírica galega e dar a coñecer aos novos autores, ademais de contribuir ao fomento do uso da lingua galega e facer un particular recoñecemento á estradense Avelina Valladares. Os xuíces reuníronse onte para escoller entre os 27 orixinais presentados ao certame a un só gañador. Os membros do xurado quixeron concretar que dentro das participacións atoparon catro traballos que categorizaron como "marabillosos". Despois de debatir chegaron ao acordo unánime de escoller o traballo "As idades perdidas", de Mª Carmen Caramés Gorgal como o gañador do certame. "Trátase dun poemario conxunto unitario, de momentos e reflexións de feitos no decorrer dos tempos mentres derredor contextualízase o esencial", destacou David Otero en nome de todo o xurado. A entrega da galardón, que estará composto por 2.000 euros e a publicación da obra, realizarase en decembro de este ano na Festa da Poesía.

A gañadora conta con una longa traxectoria tanto na poesía coma na prosa. Obtivo múltiples premios galegos e españois, entre os que se atopa o Premio de narrativa VII Concurso de Relatos de mujer Matilde Bares de Bueu, por Días de namorar..