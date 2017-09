El Concello valora asumir la organización de As Dores

La posibilidad de cambiar alguno de los dos festivos locales no está ahora sobre la mesa. Este debate se sostuvo durante muchos años y de cara a 2018 la excepcionalidad de la edición número 50 de la Feira do Cocido podría retomarse, pero todo apunta a que no será así. El mandatario local cree que podría considerarse pensar en quitar uno de los festivos de las fiestas patronales para el lunes siguiente al día grande de la celebración gastronómica, pero a la vez admite que el lunes, pero sobre todo el martes de As Dores hay muchas familias que reciben a amigos y visitantes para comer en los domicilios. "El debate no está ahora abierto", declaró, cerrando así en principio la puerta a modificar los festivos locales que tradicionalmente son siempre el lunes y el martes de As Dores.

Sobre las fiestas patronales, que precisamente comienzan este viernes con la inauguración de las obras de la calle Matemático Rodríguez y el pregón de la directora de la Banda de Lalín, Isabel Rubio Molina, se pronunció Cuiña desde varias perspectivas. Avanzó que la comisión de este año no tendría intención de continuar en 2018 y por eso el Concello podría valorar la posibilidad de llevar las riendas de As Dores en años sucesivos. Dijo que la comisión de turno tiene una complicada a ingrata papeleta y por eso quizá la de este año no tenga en mente repetir. Dijo que el grupo de organizadores de As Dores de este año "tiene todo mi respeto, porque como la de los años anteriores realiza un trabajo a beneficio de todos los vecinos. Su trabajo es arduo y desagradecido", comentó, al tiempo que resaltó que los negocios deberían colaborar dentro de sus posibilidades, aunque cree que establecimientos de alimentación y hostelería son los que sacan un mayor beneficio de las fiestas, frente a las empresas que esos días incluso cesan su actividad. En relación a la inauguración de las obras de Matemático dijo que la idea de estrenar una actuación por As Dores es algo con lo que quiso recuperar la casi tradición implantada por su padre, Xosé Cuiña. El alcalde mostró su convencimiento de que habrá cinco días de fiestas para el disfrute de todos los vecinos. Confirmó su presencia en la misa de domingo, que presidirá el cardenal Rouco Varela, porque, dijo, aunque el Estado es aconfesional sí quiere acompañar a los fieles en este oficio católico, "como si me lo piden desde otras comunidades religiosas", concluyó el primer edil.