El Concello proyecta plataformas peatonales en la rúa D y en un tramo de González Taboada

El gobierno de Lalín pretende extender el modelo de humanización de Matemático Rodríguez a otras calles del centro de la trama urbana. A las propuestas, para el próximo año, de habilitar una plataforma a nivel de las aceras en Joaquín Loriga y un tramo de Principal se suma ahora la calle D y el tramo de González Taboada comprendido entre la zona de acceso al aparcamiento subterráneo y la intersección con Pintor Laxeiro.

Así lo anunció ayer el alcalde, Rafael Cuiña, en declaraciones a una emisora de radio comarcal, donde valoró la finalización de los trabajos de humanización en Matemático Rodríguez, reabierta al tráfico anteayer tras semanas de trabajos para colocar una plataforma de piedra al nivel de las aceras de Praza da Torre y la estatua de Loriga. El mandatario señaló que la humanización de D y González Taboada se plantearía de cara al próximo mandato para priorizar en 2018 las ya anunciadas mejoras en Loriga y, en principio, en el tramo de Principal comprendido entre la Fonte dos Cabalos y el cruce con Calvo Garra. En todos los casos, enfatizó, el proceso de humanización será compatible con el tráfico rodado y estas rúas conservarían la doble circulación de vehículos. Cuiña se mostró satisfecho por como quedó Matemático y explicó que la obra se completará con la instalación de bolardos laterales entre la calzada y las aceras y maceteros ornamentales. "Estamos recibiendo comentarios muy positivos, incluso de los que eran muy críticos al principio y que ahora están encantados". Lamentó que en el primer día de apertura a la circulación se detectasen casos de coches que invaden las aceras para estacionar. "Somos un gobierno dialogante y que actuamos de acuerdo con los vecinos", aseguró.

Pistas

Cuiña respondió a los populares sobre sus críticas acerca del incumplimiento de mejorar 18 pistas pactadas, de las que solo se habrían acometido tres. Dijo que el retraso se debió a la imposibilidad de disponer de la maquinaria de la Mancomunidad y que se trataría completar el proceso en próximas fechas. Sobre la acusación de sectarismo del PP, por no haber invitado a representantes de este partido a los actos de la vuelta ciclista o a la inauguración del centro social de Prado indicó que el evento deportivo no fue organizado por el Concello. Pidió disculpas al PP por, sin en algún caso, no se cursaron invitaciones a este partido, "que respeto porque representa a miles de lalinenses", declaró.