Un agoladés lleva ante la Valedora do Pobo "la falta de transparencia" en el Concello

Xosé Ramón Blanco, vecino de Agolada, presentó ante la Valedora del Pueblo una queja por el incumplimiento reiterado de la Ley 19/2013 de Transparencia por parte del equipo de gobierno. Esta ley determina en su artículo 5.4, que la información sujeta a las obligaciones de transparencia debe publicarse en sedes electrónicas o páginas web de manera clara y estructurada. La actuación deriva de la falta de respuesta por parte del gobierno a las reiteradas demandas para la publicación de las actas de reuniones del Gobierno.

Blanco denuncia que ha habido cuatro incumplimientos: no se han publicado las actas de plenos en toda la presente legislatura y desde mayo tampoco las de Xunta de Goberno; no se han publicitado vía web los contratos públicos del Concello; no se ha publicado el presupuesto, describiendo las principales partidas ni las cuentas anuales e informes de auditoría y fiscalización, como tampoco la relación de convenios suscritos, ni subvenciones y ayudas públicas concedidas y por último, tampoco se publica un organigrama de la entidad local, ni perfil de los altos cargos como tampoco sus retribuciones y declaraciones anuales de bienes.

Blanco sostiene que "no sabemos las decisiones que toman en los órganos del Concello que nos acaban afectando, ni como gastan el dinero público que es de todos. Tampoco tenemos información de los contratos que se hacen ni su importe, excepto alguna información que se publica en los medios de comunicación".