Los vecinos de Deza se quejan de la tardía retirada de los nidos de avispas asiáticas

Los vecinos de Deza no saben como acabar con la plaga de las avispas asiáticas. Ya son varios que muestran sus quejas porque nadie atiende a sus llamadas, mientras las velutinas están acabando con las colmenas y poniendo en riesgo la salud de los residentes de la comarca. Además, son muchos los vecinos que no saben como actuar ante la presencia de un nido, así es que llaman al Servizo de Emerxencias, pero en muchas ocasiones, este equipo no les ofrece una respuesta.

En la semana pasada, los vecinos de Brocos y Sesto, de Agolada, mostraban su malestar por la falta de atención por parte del Concello. En estos días, Miguel Rodríguez de A Laxe, Bendoiro, se queja de la falta de atención por parte de la Xunta de Galicia. Los vecinos de esta parroquia lalinense encontraron un nido de avispas asiáticas cerca de sus viviendas, así como del albergue que hay en el mismo lugar de A Laxe. Ya dieron aviso a la Xunta, al Concello y a los servicios de Protección Civil, pero ninguno de ellos actuó para retirarlo. "Llevamos así cuatro meses, ya llamaron todos los vecinos, la concejala Celia Alonso también dio el aviso, y nada, sigue en el mismo sitio", confirma Miguel Rodríguez.

Los vecinos ya toman sus propias medidas para tratar de acabar con esta plaga, como la colocación de botellas con veneno, pero no hace efecto. En A Laxe, este nido "mató la colmena que tiene un vecino, solo tenía una y arrasó con ella", explica. Solicitan que actúen de "una vez" a quien le corresponda, porque las avispas pueden causar mucho daño y aunque ya mataron a la reina, esta especie la vuelve a crear y continúa haciendo daño.