La Banda de Muimenta se incorpora al cartel de As Dores

La comisión de fiestas de As Dores de Lalín mantuvo ayer una reunión con la directiva de la Banda de Música Popular de Muimenta para llegar a un acuerdo sobre la actuación de esta agrupación en los festejos. Finalmente, la banda de música estará presente el martes 26 después del concierto de la Banda Xuvenil de Lalín.

Los miembros de la comisión de fiestas continúan trabajando para conseguir que los festejos de As Dores sean a gusto de todos. Para ello, animan a los vecinos a que sigan realizando más aportaciones, ya que con la suma de ese dinero fijarán actuaciones durante el día. Contarán con más charangas o grupos de la zona para animar las cinco jornadas festivas que darán comienzo este viernes y finalizarán el martes 26. Además, recuerdan que, como muy tarde el viernes, recogerán los cartones del sorteo del lote valorado en 30.000 euros que se realizará con el sorteo de la Once. Este sorteo tendrá premiado ya que si no sale el sábado, hasta que salga un número que esté vendido seguirá abierto.

Atracciones en O Regueiriño

Las primeras atracciones de las fiestas patronales de Lalín han comenzado a ocupar distintos espacios de la urbanización de O Regueiriño, donde se sitúan desde hace años las barracas y puestos lúdicos. Los camiones y remolques de algunas de estas atracciones se colocaron ya en la mañana de ayer en zonas reservadas para el aparcamiento de vehículos en la calles como Caracas y Escaldes-Engordany. Los lalinenses ya empiezan a respirar el ambiente festivo del casco urbano y se preparan ya para disfrutar de los festejos.