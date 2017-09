Siador enciende tres jornadas de fiesta

La procesión de las antorchas se ha convertido ya en una tradición más de la romería que la parroquia silledense de Siador dedica todos los años a la Virgen de La Saleta. La fiesta mantiene su espacio en el calendario y, de hecho, mañana, día propio de la advocación mariana, será festivo local en el municipio. La parroquia puso en marcha ayer tres jornadas de fiestas.

El templo de Siador viene acogiendo desde el pasado día 10, como cada año, un novena en horario de mañana (7:00 horas) y de tarde (20:00), que cuenta con gran afluencia de vecinos, no solo de la parroquia, sino también de otras adyacentes y de la propia capital municipal, que siempre ha considerado como propia esta celebración. No es de extrañar, pues, que ayer, y más coincidiendo en domingo, fuesen centenares los devotos que no quisieran perderse una de las celebraciones religiosas más especiales del año en Trasdeza. Así que, al finalizar la eucaristía de la novena, tuvo lugar una concurrida procesión de antorchas por el entorno de la iglesia de San Miguel de Siador, convertida desde hace tiempo en santuario saletino. Este ritual se ha consolidado como un día más de celebración para los cientos de personas que acuden cada año a su cita.

Hoy, último día de novena, habrá verbena con las orquestas New York y Dilema; y, como marca la tradición, no faltarán las cenas de familias y grupos de amigos en la carballeira y los puestos de pulpo. Mañana habrá misas desde las 8:00, con la solemne a las 13:00 cantada por la Coral Polifónica Trasdeza y concierto matinal y vespertino (20:00) a cargo de la Banda de Vilatuxe. El Combo Dominicano actuará por la noche.