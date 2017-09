El Seixo muestra las tres rías desde A Cadeira do Rei

La Montaña Máxica mostró ayer su mejor cara en la primera de las Rutas de Historia, organizadas por varias entidades para concienciar a la sociedad gallega de su historia y su patrimonio. Con el profesor y divulgador Calros Solla de Capitán Gosende como "cicerone", los 50 primeros inscritos -otros se quedaron en la reserva y tendrán que ir otro día- y 30 espontáneos descubrieron los rincones y las leyendas del Seixo, completando una caminata de 10 kilómetros. Tuvieron un premio de excepción. Desde A Cadeira do Rei se sintieron soberanos de los horizontes y vieron tres rías: las de Vigo, Pontevedra y Arousa.

La Montaña Máxica exhibió ayer poderío. Era la encargada de abrir la primera de las Rutas de Historia organizadas por el portal Historia de Galicia para concienciar a la sociedad gallega de la importancia de su historia y su patrimonio y no defraudó. Los 50 primeros inscritos -otros se quedaron en reserva y tendrán que ir otro día- y 30 espontáneos acudieron al Seixo para descubrir sus rincones y leyendas de la mano del profesor y divulgador Calros Solla de Capitán Gosende, que ejerció como "cicerone".

Completaron la ruta clásica, conocida como R1, que va de la necrópolis megalítica de Chan de Mámoas hasta A Cadeira do Rei. Caminaron así siempre por encima de los 970 metros de altitud en una jornada magnífica, en la que -aunque por momentos parecía que iba a llover- finalmente la meteorología se portó con los exploradores, procedentes de los puntos más diversos de Galicia como Santiago de Compostela o A Coruña, por ejemplo. Recorrieron diez kilómetros de montes de Forcarei, Cerdedo-Cotobade y A Lama, entre las 10.15 y las 14.30 horas. Dado que no hacía demasiado viento, los aerogeneradores no estuvieron muy activos así que todas las circunstancias se aliaron para que fuese una experiencia magnífica.

Visitaron O Almadraque de Pirocha y disfrutaron de una epectacular panorámica de As Lagoas de Xestido, relacionadas con el sacrificio de Santa Mariña y la mítica ciudad inundada. Conocieron también O Outeiro da Cama, en cuya cueva yacían tradicionalmente las parejas con problemas de fertilidad para superarlos; y A Laxa Mosqueira, relacionada con la fertilidad animal y ya destacada por el Padre Sarmiento en el siglo XVIII. Cuenta la leyenda que en verano yeguas y vacas acuden a ella al mediodía para mirar al océano, abren la boca y se quedan preñadas.

Luego vieron los vestigios de A Trampa do Lobo, una estructura hecha para capturarlo; y A Cruz do Seixo, suelo sagrado "desde siempre", relata Solla, donde se construyó un altar en el que cada verano se celebra la romería en honor a San Antonio.

De ahí, se dirigieron a Portalén, la puerta del Otro Mundo, que cruzaron de norte a sur, inmortalizando el momento con la foto que ilustra este reportaje. Tras O Marco do Vento, un hito de deslinde prerromano, aprovecharon la fantástica panorámica que ofrecía un día singularmente claro para subir al Coto de Santa Mariña -por encima de los 990 metros de altitud- para sentarse en A Cadeira do Rei. Desde allí, sentados en esta magnífica atalaya, cada uno de ellos se sintió "soberano de los horizontes", relató Solla. No resulta de extrañar. Justo ayer, la Montaña Máxica permitía ver desde allí las tres rías: las de Vigo, Pontevedra y Arousa. Fue un magnífico aperitivo para la comida que luego parte de ellos degustarían en O Meu Lar de Cerdedo.