Prado estrena su renovado local

La parroquia lalinense de Prado estrenó ayer un remozado local social en un acto al que acudieron decenas de personas, una vez que la cita coincidió en medio de sus festejos. El alcalde, Rafael Cuiña, pidió a sus convecinos que aprovechasen una instalación del que calificó como, ahora, el mejor local parroquial del municipio.

Decenas de vecinos de la parroquia lalinense de Prado participaron ayer en el acto protocolario de inauguración de las obras de su centro social, cuyas obras de reforma culminaron hace unos días. El acto coincidió con los festejos de la aldea y por eso el Concello aprovechó esta jornada para invitar a los residentes a comprobar el estado del inmueble público en el que se invirtieron cerca de 55.000 euros.

El alcalde, Rafael Cuiña, tomó la palabra después de que lo hiciesen representantes de la asociación vecinal y en una tierra donde tiene sus orígenes su familia paterna dijo sentirse especialmente emocionado por estar "en una parroquia a la que tanto quiero y a la que tanto me une". Destacó que con la ampliación, este local será el mejor de todos los inmuebles parroquiales del municipio, y recordó que había sido el vecino Amalio Cortizo el que primero le planteó la necesidad de ampliar una edificación que aumentó su superficie en más de 45 metros cuadrados para contar ahora con un espacio útil de 112. Destacó la parroquia de Prado por su dinamismo y pidió a los presentes que aprovechasen el centro social "no solo para hacer churrascos" y que se dotase de mucha actividad cultural. "Prado siempre fue un referente en muchos ámbitos, personajes de los más importantes de la historia de Lalín salieron de estas tierras y hay que reconocerlo en el tiempo para que cosas como estas sean posibles", dijo. Agradeció la presencia de todos los miembros del grupo de gobierno en un acto "sin pedírselo porque saben que es un día muy especial para mí". Para finalizar pidió a los presentes que la parroquia "fuese especial por su unión, aunque a veces pueda haber diferencias entre vecinos por temas menores y solventables. Para finalizar mostró su deseo de que dentro de un año se pudiese abrir el nuevo acceso a la iglesia parroquial, "que es una infraestructura muy importante y que si no la hacemos de una forma, lo haremos de otra". La placa fue descubierta por la alcaldesa de aldea, Estela Taboada García.