El gobierno culpa a PP y a Comisiones de la situación ilegal del personal laboral

El gobierno lalinense manifestó ayer su "sorpresa" respecto las manifestaciones del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) sobre el proceso de regularización del personal laboral municipal. Recuerda a la central que para solventar esta situación existe un acuerdo de la mesa de negociación, además de indicar que el secretario municipal acaba de incorporarse de sus vacaciones y que el alto funcionario había sido el que pidió que dicho acuerdo se ajustase a derecho.

En lo referente al pago de complementos de productividad era una competencia de la Alcaldía y que el actual regidor, Rafael Cuiña, renunció a la misma "por primera vez en la historia de Lalín para permitir que esos complementos se regularicen y se acuerden entre trabajadores y sindicatos". Reitera que esta postura nunca se había tomado y que es muestra de la "transparencia" del equipo de gobierno.

Al cuatripartito también le sorprende que Comisiones no estuviese presente en la última reunión con los trabajadores y sin embargo realice este tipo de peticiones -apurar el pago de los atrasos al personal laboral y aprobar el nuevo modelo de distribución de productividades- cuando a su juicio si se repasan las hemerotecas "no se encuentra ningún solo reproche por parte del sindicato al anterior gobierno del Partido Popular por esta cuestión". Asimismo asegura que en época de elecciones las productividades se incrementaban exponencialmente. El Concello también recuerda que esta central "fue durante años cómplice y colaborador necesario por omisión" de las numerosas contrataciones irregulares certificadas por Inspección de Trabajo y de las que alertaron en diferentes ocasiones varios informes municipales. Sostiene que ahora la relación con Comisiones es correcta, "por lo que no queremos tener que recordarle lo que otros sindicatos recordaron en la pasada reunión en referencia al papel que jugaba en el Concello". El ejecutivo insiste en que la situación de muchos empleados municipales es fruto únicamente del silencio de Comisiones "ante la políticas laborales del PP; algo que hasta los propios empleados reconocen a día de hoy". Por eso, para el equipo de gobierno lalinense el hecho de que el sindicato representado en la zona por José Luis García Pedrosa hable de supuesta parálisis en el proceso de regularización "de los mismos empleados a los que durante años dejó en la estacada, no solo resulta esperpéntico, sino que también demuestra su supina hipocresía o evidente mala conciencia".