Cruz pide control de los caudales por el peligro para la fauna acuícola

El concejal no adscrito de Lalín Juan José Cruz manifiesta que la sequía está poniendo en riesgo el caudal mínimo para mantener la fauna acuícola en los ríos. Dice que hizo presión para que la plataforma Salvemos Catasós para que se pronunciase "en temas ecologistas", pero que opta por esconderse y no criticar al gobierno local por no haber tomado ninguna medida que ayude a estabilizar el caudal de los ríos. Por eso solicita que se controle el caudal de los cauces porque el nivel de los embalses está a niveles mínimos de los últimos años. Remarca que "desde la concejalía del no adscrito es preciso que es preciso controlar la situación de zonas como carballeiras para garantizar estos ecosistemas". Cruz anuncia que comenzará a demandar un centro de cría de alevines de trucha autóctona que ayude a la repoblación y vuelva a poner los ríos del municipio como referentes de la pesca y en consecuencia ayude a rehabilitar el turismo que este deporte tiene demostrada capacidad de mover".