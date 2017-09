Varela afirma que actuará contra las velutinas cuando tenga medios

Los vecinos de Brocos y Sesto mostraron su malestar con el Concello de Agolada por no atender los casos de avispas asiáticas que hay en ambas parroquias. Ante estas quejas, el alcalde, Ramiro Varela, aludió a una falta de medios para poder solventar este problema. Medio Rural tiene pendiente entregarle al municipio una pértiga, en estos días, para poder atender esos casos que no son viables para los servicios de emergencias. "Los trabajadores de protección civil hay casos que no pueden atender por falta de medios. Muchos nidos están situados en zonas altas, por lo que no pueden retirarlos", aclara el regidor. Explica que probablemente los vecinos asistieran al Concello, pero no le consta, "quizás porque estará en notas pendientes ya que no podemos hacer nada por el momento".