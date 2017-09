Obligación de atender los daños del temporal en el auditorio

Para Crespo el desdén con el que la Diputación trata a Lalín se constata cuando no se implicó en las obras del auditorio, afectado por los daños del temporal de febrero, cuando la filosofía fundacional de esa institución indica que debe atender las emergencias de los ayuntamientos. Recuerda que con Louzán en la presidencia sí lo hizo por el destrozo del puente de la Avenida Cuiña. Crespo Iglesias indicó que las visitas de Silva a Lalín no se traducen en compromisos y negó que ahora el concello recibiese más fondos que con el anterior gobierno provincial. Comparó el Plan Concellos con todos que había antes, la asunción del coste de maquinaria de la Mancomunidad o las que se mandaban a Lalín para trabajar en obras. "La Diputación no da a Lalín un solo euro más de lo que le corresponde", remarcó el portavoz popular.