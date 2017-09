La institución cita carencias iniciales del proyecto

El diputado provincial Carlos Font replicó ayer mismo las declaraciones de Crespo sobre el vivero de empresas y calificó de "indignantes" las palabras del lalinense. Font cuestiona a Crespo Iglesias por tratar de desacreditar el trabajo de la Diputación sobre un proyecto "que nació rematadamente mal y que ahora se gestiona de manera adecuada". Citó las campañas de promoción, los próximos planes de coworking, los incentivos para la localización de nuevas empresas, colaboración con firmas a través de eventos de Smartpeme o las medidas para "facilitar la participación de los viveristas en eventos de emprendimiento en otros puntos de la provincia".

Font preguntó si con Rafael Louzán -expresidente de la Diputación- se vivía mejor, respondiendo que sí: "todo el mundo sabe lo bien que lo hacía Louzán en la provincia, tan bien que lo están investigando en los juzgados". Carmela Silva, por su parte, agradeció la disposición de Concello y AED para nuevos planteamientos de colaboración para incrementar la presencia de emprendedores en el vivero y aseguró que las firmas ahora presentes en este recinto mostraron su satisfacción por desarrollar sus proyectos "y ofrecieron a este gobierno su disposición para mejorar la localización de las nuevas empresas", además de respaldar los precios del alquiler.

Carencias

El gobierno provincial dijo que el vivero se ejecutó sin estudios que avalasen su construcción, no hubo plan de viabilidad, estudio de costes que determinase el precio de construcción, mantenimiento y personal ni su repercusión sobre el precio final de los ocupantes. Tampoco hubo un estudio de mercado ni de negocio, que deberían haberse hecho antes de firmar con el Incyde para poder pedir la subvención. Dice que las naves eran demasiado grandes, lo que implicó un precio alto por su ocupación, que la distribución no era la correcta, o que incluso no había cobertura de telefonía móvil; algo que fue solventado por el actual gobierno.