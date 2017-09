"No dudo de la conselleira. Ella y el presidente saben de mi esfuerzo y presión por la autovía"

El regidor local ve "mediocre" la visión de la oposición y apunta que "no se les ve por ningún lado. No existen a nivel municipal" pero, apunta, "gobernar es complejo". "La crítica por la crítica no la voy a tolerar", remarca. De ahí que censure con dureza las críticas del PSOE al anuncio de inicio de las expropiaciones efectuado el martes por la conselleira de Infraestruturas Ethel Vázquez. "No dudo de la palabra de la conselleira y espero, como acordamos en varias reuniones, que se van a iniciar las expropiaciones de esa primera fase. La conselleira y el presidente" de la Xunta, apuntó, "saben de mi esfuerzo y presión por la autovía". Esta y la variante son dos proyectos que "cada uno supera los 60 millones de euros" de coste. Pero, reiteró López, exigirá a la Xunta "que cumpla". Es uno de los proyectos en relación con los que afirma: "garantizo que se van a ejecutar".