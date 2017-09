Doce agrupaciones musicales completan el cartel de los cinco días de As Dores

Las fiestas patronales de Lalín van fijando ya su cartel. A virxe de As Dores será honrada con cinco días de fiestas llenos de música y diversión para todas las edades. La comisión de fiestas continúa ultimando los detalles que quedan pendientes. A partir del miércoles de la semana que viene recogerán los cartones de las firmas para el sorteo del lote valorado en 30.000 euros. Animan a los vecinos a participar en estos días, ya que el lote toca de forma segura, si no es con el sorteo de la Once del domingo, será con los siguiente hasta que salga un premiado.

El viernes 22, la cita dará comienzo con las actuaciones de Así Si (ACDC Tribute) y La Última Legión, ambos conciertos en la Praza da Igrexa. El sábado, habrá las actuaciones de las charangas Leña Verde y Verbeneros, así como de los grupos Sons da Mina y Varacuncas. Estas agrupaciones tocarán por todas las calles, tanto por la mañana como por la tarde. Asimismo, la Lira de Prado tocará en la Praza da Vila en un concierto matutino y vespertino. Por la noche, la orquesta Fania Blanco Show estará en la Paraza da Igrexa y América SL en la calle B.

El domingo, estará la Banda de la Escuela Naval de la Armada de Marín, así como la Banda de Lalín en los conciertos matutinos que rodean la eucaristía. A lo largo del día, la música sonará por parte de la charanga Km0 y los grupos Sons da Mina y Varacuncas. La orquesta New York estará situada en la calle C y realizará un primer pase antes de los fuegos artificales para continuar una vez éstes finalicen. Al acabar, será el turno de la orquesta Cinema situada en la Praza da Igrexa. El lunes, la Banda de Vilatuxe tocará sus conciertos en la Praza da Vila, mientras Os Xuncos y la charanga Straden's Band Os Xirimbaos tocarán a lo largo del día. Por la noche, la verbena estará a cargo de la orquesta Gran Parada, situada en la Praza da Igrexa y la Panorama en la Avenida da Estación. El último día de las fiestas actuará la Banda Xuvenil de Lalín, además de Bico da Balouta, Os Sin Son y, de nuevo, la charanga Straden's Band Os Xirimbaos durante el día. Por la noche, Costa Oeste amenizará la verbena en la Fonte dos Cabalos y la País de Noia en la Praza da Igrexa.

Todos los días habrá animación para los más pequeños, posiblemente ubicada en la calle Principal y en la Praza das Pipas. El fin de semana la agrupación que organiza la Feira do Vento, será la encargada de preparar las actividades para los más pequeños. Habrá zumba, acogerán a las escuelas de baile del municipio, entre otras jornadas activas. El día del niño será el lunes y la AED se encargará de preparar numerosas actividades. Por otra parte, Eduvía organizará talleres para el martes.