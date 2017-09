Más de una decena de calles de Lalín estarán cortadas hoy por la Volta Ciclista a Galicia

La 16ª edición de la Volta Ciclista a Galicia, a su paso por el municipio lalinense, provocará el corte de más de una decena de calles. Los servicios del Concello trabajan para que en el trayecto no haya ninguna incidencia. La etapa Lalín-Lalín partirá de la calle Luís González Taboada y finalizará en el mismo punto. Por ese motivo, este vial estará cortado al tráfico la mayor parte del día: desde las 9.00 horas hasta que finalice el evento.

Desde la salida, el recorrido afecta a la Avenida de la Estación y del Montserrat, por lo que ambas calles estarán cortadas, tanto para aparcar como para la circulación, al paso de los deportistas. Lo mismo sucederá en el cruce de ambas calles con la Avenida de Madrid. Por otro lado, la calle D, Plaza da Marina, Pena Toares y Rúa Melide, también estarán sin paso de vehículo durante las horas del recorrido, además de no tener coches aparcados desde las 9.00 horas de la mañana. Esta medida se toma, según señalan fuentes del equipo de seguridad, "porque si en el transcurso de la vuelta, algún vehículo tiene que salir, puede suponer un problema, así evitamos cualquier error". Desde el lunes de la presente semana, los trabajadores del municipio, ya colocaron las vallas que indican los cortes que se van a producir, además de las prohibiciones. La restricción de aparcar es desde las 9.00 horas, pero la circulación se cortará a partir de las 13.00 horas, aproximadamente, hasta las 17.30 horas que está previsto que finalice la etapa Lalín-Lalín de 137 kilómetros.

Por otro lado, la Rúa Principal, como es habitual en los fines de semana, también se cortará, pero en la jornada de hoy, se realiza desde el inicio, en la Fonte dos Cabalos. Este parón se debe a que, según apuntan desde el Concello, la gente ya está acostumbrada a que se trate de una calle peatonal, por lo que no consideran oportuno permitir coches, cuando se celebra el mercado de los sábados. Este corte se producirá desde las 9.00 horas, aunque, en este caso particular, solo estará cerrada para la circulación, pero los vehículos podrán estacionar, ya que no afecta al trayecto de los deportistas. Las calles Monte Faro y Guardia Civil estarán libre de coches para el uso de los equipos participantes. Por otro lado, como es habitual, la calle Rosalía de Castro también permanecerá cerrada, todo el fin de semana. Todos los cortes dificultan la circulación por el casco urbano durante el fin de semana para todos los comerciantes y trabajadores del municipio.

Aún así, desde el Concello se resalta que esta actividad deportiva contase con el trayecto lalinense para incluir en una de sus etapas. Asimismo, el concejal de Deporte, Nicolás González Casares, afirmó que: "la Volta a Galicia es un evento deportivo de primer nivel que congregará en Lalín a cerca de 20 equipos y que atraerá a más de 300 personas hasta el municipio". También destaca que el deporte en Lalín es mucho más que "salud y competición" además de que funciona como un método para atraer a visitantes al municipio y dinamizar la economía y la sociedad. Casares anima a la ciudadanía a presenciar el paso de la Volta Ciclista a Galicia por Lalín, asegurando el espectáculo.