Crespo cree que la Diputación incumple el convenio del vivero de empresas de Lalín

El Partido Popular de Lalín armó ayer su enésimo discurso contra el gobierno provincial y lo hizo tanto en clave política como en lo que entiende que la Diputación no cumple con el municipio. Ni con más transferencias de las que ya le corresponden ni tampoco en la atención a las infraestructuras que tiene en la capital dezana. La visita a Lalín de la presidenta provincial, Carmela Silva, esta semana para hacer balance de gestión en la zona puso de manifiesto según el portavoz municipal del PP, José Crespo, "que piensa que somos tontos o que no tenemos memoria". Vivero de empresas y laboratorio de Mouriscade fueron los principales frentes a los que el senador lalinense replicó a Silva, pero también lanzó un tirón de orejas del gobierno municipal por su "tibieza" con la presidenta y su ejecutivo "que solo miran por Vigo y Pontevedra", mientras que a Lalín solo llega dinero del Plan Concellos.

Las declaraciones de Silva sobre el vivero del polígono [dijo que su construcción había sido un error por no haber demanda, entre otros argumentos] supone para Crespo una prueba irrefutable más "del ninguneo que demuestra hacia Lalín". Antes de realizar una exposición más minuciosa sobre un proyecto que se había financiado con fondos europeos en colaboración con el Incyde, el popular tiró de unas declaraciones de Silva del 25 de abril del año pasado, cuando ésta anunciaba que las oficinas del vivero tenían agotada su oferta, también las naves y que por eso era razonable pensar en su ampliación. "Cuando dijo eso yo sabía que era mentira, pero no pude contradecir porque no tenía datos", dijo. Para Crespo, la Diputación, lejos de implicarse en la dinamización del proyecto y cuidar a los viveristas para que se sintiesen a gusto e incluso atrajesen a otros, "porque estos terminarán marchando" realizó gestión errónea. Una vez que entiende que el convenio inicial no se cumple, anunció que el grupo provincial del PP exigirá el convenio para ser analizado con detalle. "El fracaso del vivero de empresas es del gobierno de la Diputación y del de Lalín por no dar un golpe en la mesa en serio". A su juicio, si otros viveros funcionan es porque tienen precios competitivos, mientras que la Diputación perjudica al local con unas tarifas más elevadas que el de Barro-Meis. También porque existe una planificación y actividades de dinamización, algo que, según Crespo, aquí nunca ocurrió. "Cogieron el vivero a regañadientes y eso que el de Lalín el solar fue entregado gratis por el Concello". "Carmela Silva mea por Lalín y este gobierno no defiende al pueblo", dijo, además de citar en múltiples ocasiones que la institución provincial solo piensa en Vigo y Pontevedra.

En relación al laboratorio de Mouriscade, señaló que su calidad como centro de referencia en analíticas se fue deteriorando al pasar de ser el líder provincial en 2014 al tercer puesto al año siguiente y caer al quinto en 2016. ¿Quieren propuestas?, que no se preocupen que las tendrán", comentó, al tiempo que recordó un acuerdo plenario impulsado por el PP en mayo en el que se pedían avances en genética y embriones. "Esa finca tiene que ser el espejo el que se miren los ganaderos, no solo conservar el laboratorio que es lo que están haciendo", apostilló y puso el grito en el cielo porque Silva hablase de inversiones de 1,8 millones de euros, cuando esa cifra se correspondería con el coste del mantenimiento. "Es como si Feijóo viene a Lalín y dice que se invierten 40 millones por pagar las expropiaciones del Pontiñas, pagar a los médicos del ambulatorio o a los profesores y funcionarios de la Xunta", También dijo que el centro virtual de los castros del consistorio y el laboratorio de la cultura arqueológica del Pazo de Liñares están infrautilizados y cuestionó que Carmela Silva eligiese esta casona para su comparecencia, porque se trata de un bien municipal.

Del alcalde, Rafael Cuiña, dijo que está obligado a defender a Lalín y recordó que en su etapa como alcalde él tuvo "agarradas" con cargos de su partido por reclamar proyectos para su municipio. Replicó al gobierno que si el año pasado Lalín ocupaba el octavo puesto de los concellos gallegos en inversión, en 2014 fue el cuarto y hace un par de años, el segundo.