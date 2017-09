El Concello pagará los atrasos a los laborales y Pedrosa urge activar las productividades

El secretario comarcal de Comisiones Obreras (CC OO), José Luis García Pedrosa, se mostró crítico con el gobierno lalinense por la demora con la que se está llevando la ejecución de la resolución de la inspección de Trabajo sobre el personal laboral municipal, que obliga al Concello a declararlos indefinidos y otorgarles los privilegios que les corresponden. El mismo día que el representante sindical reclamaba el cumplimiento de la resolución y exigía al gobierno que activase el pago de los trienios y antigüedades, el Concello se reunía con los trabajadores y comunicaba que el plantel comenzará a percibir los atrasos y los trienios "este mes o el siguiente".

El mandatario local, Rafael Cuiña, y el teniente de alcalde Nicolás González Casares mantuvieron un encuentro con el personal laboral en el que participó el jurista Miguel Diéguez, contratado por el Concello para este proceso. Estos empleados públicos verán reflejadas en sus nóminas el acuerdo, una vez que, según el gobierno, "se conocen los resultados del informe jurídico que lo autoriza" y el acuerdo tiene efectos de enero de 2017. Pedrosa, por su parte, recordaba que este logro se debió a una denuncia de Comisiones ante la autoridad laboral y cuestiona a la Confederación Intersindical Galega (CIG) por anunciar días atrás medidas contra el Concello en caso de demorar el incumplimiento de la resolución de Traballo, cuando fue Comisiones el que gestionó este asunto. Pedrosa pidió al gobierno que pagase los atrasos a los laborales y negó las alusiones del cuatripartito a la negociación y al entendimiento con los representantes de los trabajadores una vez que cuando llegó la resolución de la inspección laboral presentó un contencioso contra la misma.

García Pedrosa admite que el pago de los atrasos sí pudo estar condicionado por la aprobación de los presupuestos municipales, pero que ya es momento de avanzar en este sentido, máxime cuando, desveló, se había pedido a los sindicatos que no presentasen alegaciones contra la cuenta. También desautoriza a las centrales sindicales que se "mezclan" con el gobierno local y a éste por anunciar reuniones con los trabajadores, algo que tilda de "populista". En todo caso, exige que el cuatripartito cumpla y pague ya los atrasos. El documento económico municipal contempla una subida de 300.767 euros para personal, de los que 106.884 son para trabajadores del ayuntamiento y otros 40.000 para los del patronato. Parte irá para pagar los trienios. Pedrosa estimó la cuantía en 120.000 euros, lejos de los 800.000 que había asegurado el ejecutivo. y preguntó por qué era necesario esperar por un "informe jurídico ahora cuando ya hubo uno anterior y por eso ese acuerdo se plasmó en el presupuesto." El ejecutivo recuerda que esta situación es fruto de las consecuencias de una política laboral del anterior gobierno "mantenida durante décadas".

Una vez que el pago de atrasos quedaría solventado con el anuncio del gobierno local, Pedrosa recuerda que en junio un informe municipal refrendaba la necesidad de fijar con criterios objetivos el reparto de productividades y gratificaciones, pero que transcurridos tres meses el documento todavía no fue elevado a pleno para su ratificación. "No es serio, dijo" y puso como ejemplo que los 7 trabajadores de Protección Civil deben estar disponibles casi las 24 horas del día en verano por la campaña de incendios sin percibir gratificaciones a mayores. "No tiene sentido alargar más los plazos y no aprobar los acuerdos, es una falta de respeto a la mesa de negociación y a los trabajadores", dice. Para gratificaciones y productividades hay consignados unos 250.000 euros, según el representante de Comisiones.

RPT

Por otro lado, Pedrosa cree oportuno comenzar a dar pasos de cara a la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal y del convenio colectivo. En relación a este asunto aduce que estaba previsto que los sindicatos comenzasen a hacer aportaciones en agosto, si bien entiende que al entrar en medio la época estival se pudiese demorar. De todas formas ve oportuno que la RPT comience a concretarse por la importancia que tiene este documento.