Ausencia de la Banda de Música de Muimenta

La Banda de Música Popular de Muimenta no estará presente en las fiestas de Lalín, aunque es una de las cuatro agrupaciones del municipio. En su lugar, la Banda Xuvenil de Lalín será la encargada de ofrecer el concierto en la Praza da Vila. Según señala Antonio Prieto, presidente de la Banda de Muimenta, desde la comisión "no aceptaron el presupuesto que tenemos, nos dijeron que cobramos mucho, pero tampoco nos ofrecieron otro precio". El dirigente resalta que lleva tocando en los festejos de As Dores "toda mi vida", pero que "una cosa es eso y otra que quieran abusar de nosotros".

Prieto resalta que no van a hubo ningún tipo de negociación ya que desde la comisión de fiestas ya no aceptaron el presupuesto. Asimismo, Prieto les indicó que eso mismo es lo que llevan cobrando desde hace varios años "tenemos los contratos para demostrarlo", añade. Sin embargo, no considera que tengan un coste tan elevado. Por otro lado, el año pasado, el Partido Popular presentó una moción, que finalmente retiró, de la participación de todas las bandas y agrupaciones del municipio en las fiestas de As Dores. "Aunque tengamos que participar porque haya un acuerdo, no nos vamos a empeñar por tocar en Lalín, prefiero no sacar la banda", explica Prieto. En el día de hoy, a las 20.00 horas, la banda tocará en la calle Rosalía de Castro.