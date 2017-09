El alcalde negocia la creación de 250 plazas de parking gratuito cerca del Novo Mercado

Tal y como le avanzó recientemente a la directiva de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), el alcalde José López Campos pretende crear un gran parking gratuito con 250 plazas de aparcamiento muy cerca del centro de la villa. De hecho, según confirmó ayer a FARO, está "gestionando con algún propietario" la creación de dicho aparcamiento "muy cerca del Novo Mercado".

Es un paso más en las medidas que adoptó el ejecutivo en los últimos años para crear el aparcamiento céntrico que reclamaban comerciantes y vecinos. "Fuimos el único gobierno que se preocupó" por ese asunto, apuntó el alcalde en respuesta a las críticas vertidas en los últimos días por la oposición. "Creamos la zona azul y un aparcamiento de casi 150 vehículo en una zona estratégica del casco urbano: detrás de la Casa das Letras", resaltó.

Por eso, le parece "injusto y mediocre" que le acusen de no hacer nada para dar respuesta a la necesidad de aparcamiento. Son, señaló, "las medidas que podemos tomar" para favorecer al comercio porque donde no se puede actuar es "sobre la propiedad privada: dueños de bajos comerciales a los que no les interesa alquilar. No cuestiono la propiedad privada, que cada uno pueda decidir sobre sus bienes".

Pero lo que tiene claro es que las críticas de PSOE y BNG sobre la acción del equipo de gobierno son "mediocres". "Estos partidos se dedican a criticar y a no aportar nada". Entiendo que no comprendan la dificultad que entraña sacar proyectos adelante porque cuando gobernaron se dedicaron a hacer políticas cortoplacistas. No son conscientes de que la ampliación de los jardines, la construcción del centro de salud, los desarrollos urbanísticos, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) son complejos de gestionar. Entiendo que no lo comprendan porque nunca lo hicieron", espetó. "Precisamente porque son cuestiones complejas los mandatos son de 4 años. "ue estén tranquilos. Antes de que acabe el mandato el Concello tendrá todos los proyectos acabados para desgracia de esos partidos y para interés y alegría de los vecinos". Estos, aseguró López, "tienen mi compromiso de que los proyectos van a estar encauzados, encaminados". Tras "dos años de trabajo muy intenso para estas grandes infraestructuras", asegura que "empiezan a ver la luz y se irán materializando".

Discrepa de la situación económica del Concello a la que se refiere la oposición. "Los datos están ahí. Hoy (por ayer) vuestro periódico publica que A Estrada es el Concello que gana más afiliados a la Seguridad Social: 246. Estamos en cifras históricas de paro en nuestro concello. Tras estar años con 2.300 desempleados, ahora estamos en 1.300. En los últimos seis años e rebajaron 1.000, casi el 50%". En su opinión son "cifras más que suficientes" para ver cómo van las cosas, apunta, recordando que se hizo "un esfuerzo sin precedente en el plan de empleo, en ofrecer cursos de formación a parados y en impulsar un plan de empleo con fondos de la Diputación". "Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario", concluyó.