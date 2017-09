El PSOE acusa al alcalde de vender "propaganda mientras A Estrada se desangra"

"Los comercios cierran, las obras no se ejecutan, los estradenses tienen que buscar trabajo fuera y mientras el alcalde José López y los del PP nos mienten a los estradenses una y otra vez sin ni siquiera ponerse colocados". De este modo iniciaba ayer el grupo municipal del PSOE de A Estrada un duro comunicado contra la acción de gobierno del ejecutivo liderado por el regidor local José López Campos. De este, los socialistas estradenses estiman que "sigue vendiendo propaganda mientras que A Estrada se desangra".

Arrancaba así un comunicado en el que los socialistas consideraban que el actual gobierno municipal del PP "lejos de ser el motor" del municipio estradense, "parece ser un lastre".

Y es que en opinión del grupo municipal del PSOE, "la acción del gobierno local se limita únicamente a llevar a cabo una constante campaña de propaganda de buena gestión que no se materializa por ningún lado, pensando solo en clave de rendimiento electoral y no en los estradenses".

A este respecto, el grupo municipal del PSOE quiso referirse al anuncio realizado el martes por la conselleira de Infraestruturas Ethel Vázquez de que en lo que resta de año se iniciarán las expropiaciones precisas para llevar a cabo la ejecución del primero de los tres trechos en los que se ha subdividido el tramo pendiente para prolongar la autovía de Santiago hasta A Estrada. " Vamooos que nos vamos, le dirían las Tacañonas del famoso concurso de televisión Un, dos, tres. Respuesta repetida", ironizó con sorna la portavoz socialista Belén Louzao antes de recordar que "esta misma conselleira, a preguntas de los medios de comunicación locales, repitió exactamente la misma respuesta" que había dado en 2016. "No hace falta decir que mintió en 2016 y miente en 2017", remarcó. "No tenían el dinero entonces ni lo tienen ahora para hacer frente a ninguna expropiación", concluyó.

Pero el grupo municipal del PSOE de A Estrada no solo quiso referirse a la conselleira de Infraestruturas poniendo en duda la credibilidad de su promesa sino que incidió en que el gobierno local más que "el motor" del municipio le "parece" un "lastre".

Entiende que el Concello no está ejerciendo de motor económico ni de ente dinamizador, sino todo lo contrario". Para explicarlo, aludió "inversiones que no se ejecutan, proyectos que no se materializan y promesas incumplidas que reiteran una y otra vez pero nunca cumplen". Lo ejemplificarlo se refirió a "Ana Pastor, entonces ministra de Fomento y hoy presidenta del Congreso de los Diputados" subrayando que "vino a A Estrada para anunciar flanqueada por el alcalde José López la licitación de la variante en 2015" si bien "hoy en día no tenemos ni el trazado definido".

Agregó que una parálisis similar le afecta a la autovía: "la conselleira de Infraestruturas pone un año más fecha para iniciar la autovía pero no mueve ni un solo euro al respecto".

Y en cuanto al Concello, señala que "compromete fecha de inicio de obras" y "nunca cumple". Para justificar esta crítica, se refirió a diversos aspectos de interés local: "matadero en funcionamiento antes de finale sde 2015, contenedores de basura y camiones en 2016, quiosco de la alameda antes del verano, obras en la Zona dos Viños antes de la Festa do Salmón, asfaltados y humanizaciones de calles sin ejecutar".

No son las únicas críticas que quiso verter acerca del ejecutivo local. "Los datos delocales comerciales cerrados en la villa son muy preocupantes", consideró. "La acción del gobierno local en el polígono de Toedo es "inexistente" y el "proyecto de la plaza de abastos y de los dos viveros de empresas municipales no alcanzan las expectativas generadas", consideró. Y, mientras, "todo lo que hace el gobierno de José López al respecto es mirar para otro lado mientras presumede que le sobra el dinero a finales de año".

Los socialistas entienden que "el alcalde todo lo arrgla con palabrería pero aun no fue capaz un año después de decir con qué proyectos concretos se beneficiará A Estrada de los fondos Edusi" o "de algo tan sencillo como materializar los proyectos de 2016 y 2017 que paga la Diputación de Pontevedra y para lo que no tiene que poner ni un solo euro. Solo debe encargarsee de gestionarlos", concluyó.