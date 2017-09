Protección del poblado de Fontao, no de la mina

El documento consensuado entre Concello y Patrimonio Cultural recoge que la protección de las instalaciones de la mina de Fontao "puede provocar perjuicios a la administración por las reclamaciones interpuestas por las concesiones actuales que existen en la mina de explotación". La conclusión a la que llegan es que la protección del suelo se ceñirá únicamente al poblado minero, "sin incluir las instalaciones de la mina para evitar perjuicios a la administración". El informe de Patrimonio desfavorable al PXOM proponía la inclusión de poblado y minas en una sola ficha.

Arquitectura

La protección del patrimonio arquitectónico se llevará a cabo en "elementos singulares y con características estéticas y tradicionales únicas de forma muy concreta"; esto es, no será preciso proteger todo tipo de hórreos, viviendas tradicionales, pajares, escudos..., sino "solo aquellos que tengan una singularidad especial". En todo caso, la catalogación de un bien no impedirá hacer actuaciones en el mismo, ya que las protecciones que se fijarán "no serán restrictivas, excepto en casos muy singulares". La catalogación de infraestructuras hidráulicas tradicionales, como puentes o molinos, "es inviable en muchos casos" dada su situación geográfica y su estado ruinoso o de pérdida de sus características culturales e históricas.