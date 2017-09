Fondevila mostró su obra en Miami, Beijing, Nueva York, Barcelona y Bulgaria

El artista silledense José Antonio Fondevila cerró recientemente el viaje de sus obras por numerosas salas y galerías de diferentes partes del planeta. Sus trabajos se plasmaron en el libro conmemorativo del 25 aniversario del Museum of the Américas de Miami, editado por la Biblioteca de Aristas de las Comunidades Europeas. Esta última entidad fue la encargada de realizar la selección de artistas y finalmente hubo participantes de 29 nacionalidades.

Entre febrero y abril de este año Fondevila tuvo la oportunidad de que sus creaciones llegasen al Art Beijing (China) a través de la galería aragonesa Art Nou Millenni e invitado por la publicación de artes Revistart. También participó con Goyart en colectivas en Nueva York, Barcelona y Sofía (Bulgaria. En la capital norteamericana las propuestas del creador trasdezano recalaron en la JMC Gallerty and Flaming INC dentro de la propuesta denominada Walks of life. En el caso de la capital búlgara sus obras viajaron a la WTC Interpred Gallery, entre el 21 y el 23 del pasado mes de junio. Y en la Ciudad Condal Fondevila presentó sus creaciones dentro del Salón de Primavera Goyat, en la Galería CC Montjuic, entre abril y mayo.