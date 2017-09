Las firmas del vivero de empresas culpan a la Diputación de "abandonar" este proyecto

El vivero de empresas puesto en marcha por la Diputación provincial hace año y medio arrancó con dos compañías -las únicas que ocupan uno de los cinco espacios habilitados una vez que las tres naves siguen vacías- y su grado de descontento con los servicios que se prestan en la infraestructura del polígono Lalín 2000 es generalizada. Representantes de las firmas Kuzunguka APP Developers Stoutic y Computing Technologies S.L discrepan de las recientes manifestaciones de la presidenta provincial, Carmela Silva, que señaló que la construcción del vivero había sido un error porque no había demanda y no se daban las circunstancias para que este proyecto saliese adelante con éxito.

Pedro Penas y Rosa Prieto son socios de las compañías lalinenses allí asentadas y atribuyen la pobre ocupación del vivero con una deficiente gestión del mismo por parte de la Diputación. Los emprendedores, que barajan dejar el recinto para instalar sus empresas en locales del casco urbano, hacen hincapié en que si bien es cierto que los alquileres en el vivero de Barro-Meis -también de la Diputación- son más bajos, las tarifas no serían un obstáculo si el de Lalín ofreciese servicios. "Esto no llega ni a un centro de negocios", comenta uno de los socios de las firmas. No solo ven conveniente que la institución provincial se implique para reactivar este servicio mediante servicios de asesoría, dinamización, jornadas de networking o la búsqueda de sinergias entre empresas, sino que dicen que el personal no hace ninguna función, que dentro del edificio hay serios problemas de cobertura de telefonía móvil o que no pueden usar una impresora común porque está cerrada en un cuarto bajo llave. "Nos sentimos abandonados, esperábamos que hubiese otras empresas con las que establecer contactos". Lamentan que Silva diga que no hay demanda para el vivero lalinense y le preguntan qué oferta la Diputación para atraer a nuevas empresas como inquilinas. Los emprendedores recuerdan que el proyecto iba a arrancar con tres empresas, pero una ni llegó a instalarse al ver que no le aportaba nada más que un espacio amueblado. Inciden en que la institución provincial no puede colocarse en la desidia absoluta y buscar una solución que favorezca una mayor ocupación en este vivero, como un mínimo de servicios a las que allí se alojen.

Los afectados dicen que sus quejas deben interpretarse al margen de las disputas políticas de unos y otros, pero preguntan a Carmela Silva por qué nunca se pasó por estas instalaciones para ver de primera mano las condiciones en las que están las empresas. Compara el parque de Barro, donde allí se asentaron nuevas empresas "tractoras" con Lalín, si bien el primer polígono es de la Diputación y el dezano de la Xunta. Afirman que del gobierno local, desde la inauguración, solo visitaron el vivero el edil Tomás Vilariño y la exconcejala Katia Procino. También agradecen el interés del PP local a través de su portavoz, José Crespo, aunque opinan que el vivero debió haberse impulsado en plena crisis y no hace menos dos años.