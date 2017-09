Denuncian el pésimo estado de un acceso al lugar de Toxa

Un vecino del lugar silledense de Toxa denuncia el mal estado en que se encuentra un acceso. Él dispone de un almacén en su vivienda y algunos proveedores ya se niegan a ir hasta el lugar por el pésimo estado del acceso. El vecino ya habló con varios miembros del concello para que fueran a visitar el lugar y vieran como se encuentra la pista, pero no hubo respuesta. Además, apunta a que en este vial no actuaron desde hace "por lo menos 40 años".

Ya en años anteriores tuvo un problema con el agua que se desviaba hasta la entrada de su casa. Desde el gobierno no tomaran medidas, por lo que "tuve que colocar ladrillos en esa entrada para que no se me inundase el terreno", alude. Asimismo, él es el encargado de hacer la limpieza por la zona y de la presa.