La Agasp se vuelca este cuatrimestre con la formación del personal de emergencias

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) cerrará el año con una apretada agenda de cursos de formación continua para voluntarios de Protección Civil de Galicia y jefes o responsables de los servicios de extinción de incendios y salvamento, de los grupos de emergencias supramunicipales (GES) y de servicios municipales de Protección Civil y emergencias de Galicia.

Ya ha puesto a disposición de los interesados el formulario de matrícula telemática -abierta durane 7 días naturales a partir de hoy- en su web, resolviendo dudas a través de los teléfonos 886 206112, 886206137 y 886206123.

Para voluntarios de Protección Civil de Galicia organiza 31 cursos. El de "Comunicación de emerxencia para voluntarios de Protección Civil" durará doce horas y tendrá dos ediciones, del 21 al 22 de octubre y del 18 al 19 de noviembre. "Fomento da cultura preventiva en escolares" será de 15 horas en su única edición del 18 al 19 de noviembre. "Control e intervención en niños de vespa velutina, plan de actuación" será de ocho horas lectivas y su única edición será el 29 de septiembre. "Rescate, manexo e contención de animais en emerxencias" será el 6 de octubre y contará con ocho horas lectivas. "Intervencións en presenza de ricos eléctricos" será de ocho horas. "Intervención no tráfico, sinalización circunstancial e balizamento" tendrá dos ediciones, el 19 y 20 de octubre, con 16 horas lectivas, y el 2 y 3 de noviembre. "Seguridade nas probas deportivas de motor" se celebrará en dos ediciones, el 8 de noviembre y el 15 de noviembre, con 8 horas lectivas. "Coordinación e colaboración na intervención e investigación de accidentes de tráfico. A toma de datos" tendrá dos ediciones el 30 y 31 de octubre y el 13 y 14 de noviembre, con 16 horas lectivas. "Incidentes con múltiples víctimas" tendrá 56 horas para los días 30 y 31 de octubre, 13, 14, 15 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. "Intervención en accidentes de tráfico de vehículos pesados" tendrá 40 horas en cada edición, que se celebrarán el 2, 3, 16, 17 y 18 de octubre, mientras que la segunda será el 6, 7, 20, 21 y 22 de noviembre. "Apoio psicolóxico básico e manexo de estrés en situación críticas de emerxencia e catástrofe" tendrá 16 horas del 2 y 3 de noviembre, y del 30 de noviembre y 1 de diciembre. "Aspectos fundamentais da Lei 31/1995 de prevención de riscos laborais" tendrá 25 horas, que serán el 2, 3 y 4 de octubre, y la segunda el 27, 28 y 29 de noviembre. "Especialización en redes sociais para voluntarios" se celebrará el 2, 3 y 4 de octubre con 20 horas. "Coordinación coa actividade policial na protección de autoridades AVPC" se celebrará en dos ediciones, del 2, 3, 4 y 5 de octubre, y del 27, 28, 29 y 30 de noviembre, con 20 horas. "Conducción de vehículos todoterreno" tendrá dos ediciones celebradas del 16 al 18 de octubre y del 18 al 20 de octubre, con 20 horas. "Conducción de emerxencias"contará con 20 horas, que se celebrará del 9 al 11 de octubre. "Coordinación e actuación en grandes sinistros para PC" tendrá 21 horas y se celebrará del 6 al 8 de noviembre. "O teléfono móvil como ferramenta na xestión e intervención de emerxencias" tendrá dos ediciones celebradas el 10 y 11 de octubre y el 14 y 15 de octubre, que contarán con 20 horas. "Inmobilización, movilización e traslado de vítimas traumáticas en zonas de difícil acceso: manexo de padiolas de rescate" contará con dos ediciones de 20 horas lectivas que se celebrarán el 18 y 19 de octubre y el 21 y 22 de octubre. "Nós para Protección Civil e GES: nós útiles en operación de salvamento" se celebrará en del 4 y 5 de octubre y el 7 y 8 de octubre, con 29 horas. "Coñecemento, manexo e mantemento do material dos remolques de salvamento para Protección Civil e GES" tendrá dos ediciones celebradas el 25 y 26 de octubre y el 28 y 29 de octubre, con 20 horas lectivas. "Intervención, auxilio e rescate en terreo nevado" tendrá dos ediciones, el 29 y 30 de noviembre y el 2 y 3 de diciembre, con 20 horas lectivas. "Novas tecnoloxías aplicadas á busca de persoas desaparecidas: drons, imaxes dixitais e localización por satélite" tendrá dos ediciones de 20 horas celebradas el 8 y 9 de noviembre y el 11 y 12 de noviembre. "Topografía aplicada ás emerxencias" tendrá 20 horasy será el 15 y 16 de noviembre. "Socorrismo e primeiros auxilias con recursos de fortuna" tendrá dos ediciones de 20 horas que se celebrarán el 22 y 23 de noviembre y el 25 y 26 de noviembre. "Inglés básico na atención á cidadanía" tendrá 20 horas y será el 6,7 y 8 de noviembre. "Facerse entender: habilidades sociais no trato á cidadanía" tendrá 20 horas que se celebrarán el 20, 21 y 22 de noviembre. "Reacción ante situacións de emerxencia vital. Técnicas de autoxestión, empatía e escoita" tendrá 20 horas y se celebrará el 27, 28 y 29 de noviembre. Para finalizar, "Aspectos fundamentais da Lei orgánica 4/2015, do 30 de marzo, de protección da seguranza ciudadá" tendrá dos ediciones del 2 al 4 de octubre y del 19 de noviembre al 1 de diciembre, con 20 horas por edición.

El curso de formación continua dirigidos a para los jefes o responsables de los servicios de extinción de incendios y salvamento, de los grupos de emergencias supramunicipales y de los servicios municipales de protección civil y emergencias de Galicia ofertado es el "Metodoloxía de redacción de procedementos de intervención en servizos de emerxencia", que será de 69 horas lectivas y contará con una edición que se celebrará de manera presencial el 27, 28 y 29 se septiembre y el 9, 10, 11 de octubre, además de la parte online, que será del 2 al 7 de octubre.