La ACOE prevé celebrar hoy la Volta ao Cole pero si llueve la aplazará al próximo viernes

La Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) proyecta celebrar hoy su ya tradicional campaña de Volta ao Cole pero lo hace mirando al cielo, con miedo a que las precipitaciones puedan aguar esta fiesta con la que pretende agasajar a los niños de las familias que compran en los comercios locales. Así lo admitió en la tarde de ayer el presidente de la ACOE, Alfredo González, avanzando que en caso de que llueva se aplazaría la celebración de la campaña de Volta ao Cole para el próximo viernes. Es una decisión que se adoptará esta mañana, en vista de cómo evolucione el día.

Si no llueve, habrá hinchables en A Porta do Sol, Calvo Sotelo a la altura de Abanca y la Praza do Mercado, de 17.00 a 20.00 horas. Para la Praza do Concello está proyectada una Festa da Espuma pero si hace frío se sustituirá por un novedoso y exitoso hinchable denominado barredora.

Quien desee disfrutar de estos hinchables deberá llevar un ticket que acredite que compró en el comercio local. Llevan distribuyéndose desde el día 1.