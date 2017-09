Una freidora incendiada en el Invictus obliga a desalojar el local, que reabre hoy la cocina

Una freidora incendiada en el conocido establecimiento hostelero Invictus de A Estrada obligó a última hora de la noche del martes a desalojar el local.

Según el hostelero Javier Rey, todo apunta a que un regulador de temperatura de la freidora en cuestión no habría funcionado correctamente. Como consecuencia, se habría inflamado el aceite, motivando el incendio. Afortunadamente, la rápida reacción de la cocinera y de una camarera e incluso de unos clientes del local impidió que el incidente fuese aun mayor. Utilizaron varios extintores para extinguir el fuego, de modo que cuando Emerxencias de A Estrada -que, ante la llamada del 112, movilizó a 4 efectivos con la Bomba Urbana Ligera (BUL) y la nodriza- llegó al punto se encontró con que el fuego ya había sido sofocado. Había mucho humo -razón por la fue preciso evacuar el local- y, para asegurarse de que no se reproducía el fuego, Emerxencias desenchufó las freidoras, vació el aceite en los oportunos bidones, midió la temperatura y comprobó que la campana extractora no corría el peligro de incendiarse. Asimismo, efectuó tareas de ventilación del local que se prolongaron hasta la una de la madrugada.

Comenzó entonces una limpieza exhaustiva del local, que asumió en la mañanade ayer una empresa de limpieza. Gracias a este esfuerzo, el Invictus pudo reabrir ayer mismo la cafetería con total normalidad y encargó dos nuevas freidoras con la intención de reabrir hoy mismo la cocina.