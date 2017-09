Destrozan la cristalera del bar Os Nosos Amigos y roban botellas

Los robos a locales no cesan en el municipio lalinense. Durante la noche del martes al miércoles, el bar Os Nosos Amigos registró un robo. El local, situado en las galerías de la calle Observatorio de Lalín, ya sufrió otro intento de robo durante la semana pasada, según confirman los dueños del local.

Los responsables del bar cerraran las puertas en torno a las 23.45 horas de la noche del martes. En la mañana del miércoles, cuando se disponían a abrir el negocio, se encontraron con la puerta forcejeada y el cristal roto. En cuanto entraron, vieron que el cajón de la caja registradora estaba encima de la mesa. Lo único que se llevaron fueron botellas de bebidas alcohólicas que ya estaban abiertas. En el recinto no hay más máquinas, a excepción de la caja registradora, de la cual solo pudieron coger algunas monedas. Según apunta la dueña del bar, desde el anterior intento de robo, llevan todo el dinero y dejan la caja registradora abierta. "Lo único que se pudieron llevar son algunas monedas que siempre quedan, sueltas, pero nada más", señala la dueña del negocio. En el primer incidente de la semana pasada, no lograron entrar, solo forcejearon la puerta en la noche y cuando llegaron los dueños vieron que intentaran entrar. Según apunta la dueña del local, hacía muchos años que no le entraran a robar al local.

En la tarde de ayer, la responsable del local se disponía a la Guardia Civil para presentar la denuncia, para que la entidad investigue el caso y detenga a los autores.